تطبيق جديد يساعد على الاسترخاء

يجد العديد من الأشخاص أن بعض الأصوات تُساعدهم على الاسترخاء والنوم أو الراحة، وأهم هذه الأصوات تلك الصادرة عن الطبيعة، والتي تتمثّل بكثير من الأشياء، مثل صوت الرياح وأغصان الأشجار وخرير المياه وغير ذلك الكثير.

تطبيق Away المتوفّر لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد يُتيح للمستخدم إمكانية الاستماع إلى أكثر من 20 صوتا تم تسجيله من الطبيعة بشكلٍ ثلاثي الأبعاد ومناسب لسمّاعات الرأس، مع الصور المناسبة والأصوات الممتدّة من الصباح إلى المساء.

ويمكن للمستخدم تحديد الموقع الخاص به ضمن التصميم ثلاثي الأبعاد للاستماع إلى الأصوات منه، بحيث تختلف الأصوات مع اختلاف المكان، مع إمكانية تعديل الوقت الزمني مابين الصباح والمساء، وتوفير مؤقّت زمني للنوم ليتلاشى الصوت في الوقت المناسب، مع العلم أن التطبيق متوفّر عبر متجر آب ستور مقابل 2.99 دولار أميركي.