تحديث ضخم لـ"أندرويد وير" يجلب العديد من المميزات

قامت غوغل بإطلاق تحديث ضخم لنظامها" أندرويد وير" الخاص بالأجهزة القابلة للارتداء، والذي قام بجلب العديد من المميزات، أبرزها دعم وجود سماعات، وإضافة المزيد من الإيماءات لتسهيل التحكم.

وأضاف التحديث الجديد دعم إجراء المكالمات عبر الساعة الذكية - المربوطة بالهاتف عبر البلوتوث -، وكذلك الاستماع إلى الرسائل الصوتية والمرئية، وذلك بالطبع يتطلب وجود سماعة في الساعة الذكية، وهو ما لا يتوافر حالياً إلا في ساعة هواوي Huawei Watch، وساعة أسوس ZenWatch 2 طراز 49 ملم.

كما سهل التحديث الجديد عملية التحكم بالساعة عبر إضافة المزيد من الإيماءات، حيث أن المستخدم سيحتاج فقط للف معصمه لتصفح البطاقات لأعلى وأسفل، كما أن المستخدمين سيتمكنون من فتح البطاقات والتطبيقات، أو الرجوع للشاشة الرئيسية للساعة عبر الإيماءات المختلفة مثل الدفع والرفع والهز.

ويدعم التحديث أيضاً إرسال الرسائل عبر الإملاء الصوتي من الساعة الذكية، مثل هانج آوتس، وتيليغرام، وواتس آب، ووي تشات، وفايبر، ونيكست بلس، بشكل بسيط للغاية، حيث لا يجب على المستخدم أكثر من أن يقول "أوكي غوغل"، ومن ثم يذكر اسم التطبيق الذي يريد إرسال الرسالة من خلاله، واسم المُرسَل إليه، ونص الرسالة، ليتم الإرسال بشكل فوري.

وذكرت غوغل عبر مدونة أندرويد الرسمية بأن التحديث الجديد سيصل إلى كل ساعات "أندرويد وير" في الأسابيع القليلة القادمة، كما أنها ترى أن التحديث يبين كيف أنه يمكن للساعات الذكية أن تصبح مفيدة في حياة المستخدم اليومية.