تويتر تختبر إضافة زر لصور GIF بتطبيقها للأجهزة الذكية

تعمل تويتر حالياً على اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة الصور المتحركة GIF بسهولة، وذلك من خلال إضافة زر جديد مخصص على تطبيقها للأجهزة الذكية، وفق ما أفاد عدد من المستخدمين الذين حصلوا على هذا الزر.

ويظهر زر إضافة صور GIF على تطبيق تويتر للأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد بين أيقونة الكاميرا وأيقونة التصويت.

وأفاد مستخدم ممن حصل على هذا الزر بأن النقر عليه يتيح له الاختيار من بين صور GIF الأكثر تداولًا أو البحث لاختيار الصورة المناسبة من بين فئات بحسب المزاج.

يُشار إلى أن صور GIF تلقى هذه الأيام رواجاً على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، إذ تدعم فيسبوك، التي تعد أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 1.59 مليار مستخدم، هذه الميزة، فضلاً عن تطبيقات أخرى، مثل تيليغرام.