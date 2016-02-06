أبل: "خطأ 53" ميزة وليس مشكلة

أعلنت شركة أبل أن "خطأ 53" الذي ظهر للعديد من مستخدمي هواتف آيفون 6 ليس خللاً أو مشكلة وإنما ميزة أمان، وذلك في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام الغربية.

وكان العديد من المستخدمين قد اشتكوا من عدم عمل أجهزتهم التي قاموا بإصلاحها، وتتعلق المشكلة بزر القائمة الرئيسية المتضمن جهاز الاستشعار الخاص بقراءة بصمة الأصابع.

وقال متحدث باسم شركة أبل: "نحن نأخذ أمن العملاء على محمل الجد، وخطأ 53 هو نتيجة لعمليات التحقق الأمنية المصممة لحماية عملائنا، حيث يقوم نظام iOS بالتحقق من أن أجهزة الاستشعار العاملة باللمس الموجودة في هاتف آيفون أو حاسب آيباد اللوحي يتوافق مع الجهاز والمكونات الأخرى للجهاز بشكل صحيح".

وأضاف: "في حال وجد نظام التشغيل iOS عدم توافق فإن الاختبار يفشل ويتم تعطيل زر القائمة الرئيسية الذي يتضمن الهوية العاملة باللمس والمستخدمة في خدمة الدفع أبل باي Apple Pay، ويعتبر هذا الإجراء الأمني ضرورياً لحماية جهاز المستخدم ومنع جهاز الاستشعار العامل باللمس من التعرض لعمليات احتيالية، وفي حال واجه أي عميل للشركة خطأ 53 فإننا نشجعهم على الاتصال بالدعم الفني لشركة لأبل".