"واتس آب" ترفع الحد الأقصى للمجموعة إلى 256 شخصاً

أطلقت خدمة التراسل الفوري " واتس آب " تحديثًا جديدًا لتطبيقها على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس"، يرفع عدد الأشخاص الممكن إضافتهم إلى المجموعات من 100 إلى 256 شخصا.

ويظهر للمستخدم، بعد تنزيل الإصدار الجديد، الذي يحمل الرقم 2.12.438، إشعار بشأن زيادة الحد الأقصى عند زيارة قسم الدردشة ضمن التطبيق التابع لشركة "فيسبوك"، التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 1.59 مليار مستخدم نشط.

يُشار إلى أنه لا يوجد تغيير في آلية عمل المجموعات، ما عدا رفع عدد المستخدمين الممكن إضافتهم من 100 إلى 256.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إعلان "واتس آب" عن تخطي عدد مستخدميها النشطين شهريا المليار مستخدم، وبعد أيام من إلغاء الخدمة رسم الاشتراك السنوي، الذي يُفرض على المستخدم بعد إنهاء العام الأول المجاني.

ويُعتقد أن "واتس آب" تستهدف بالتغيير الجديد جذب المؤسسات التجارية التي ترى أن 100 شخص للمجموعة لا يكفي، كما تهدف للتماشي مع الزيادة الكبيرة في عدد مستخدميها.

يُذكر أن رفع الحد الأقصى لعدد المستخدمين في المجموعات متاح في الوقت الراهن لمستخدمي "واتس آب" على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس"، أي أنه لم يصل للمنصات الأخرى، مثل "ويندوز فون" و"بلاك بيري".

ويمكن لمستخدمي الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل "أندرويد" التابع لشركة "غوغل" تنزيل التحديث الجديد الذي يأتي بحجم 23.12 ميغابايتا من متجر "غوغل بلاي".

وكذلك يمكن لمستخدمي الإصدار 6.0 وما بعده من نظام "آي أو إس" المشغل لأجهزة شركة "آبل" الذكية تنزيل التطبيق الذي يبلغ حجمه 52.4 ميجابايتا من متجر "آب ستور".