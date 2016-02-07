آبل تبيع أكثر من 12 مليون ساعة ذكية خلال 2015

تمكنت شركة آبل من بيع أكثر من 12 مليون ساعة ذكية Apple Watch خلال عام 2015، وتأتي تلك الأرقام وفق أحدث تقرير نشرته مؤسسة كاناليس Canalys لأبحاث السوق فيما يخص الساعات الذكية لعام 2015.

وتعتبر هذه الأرقام أعلى بكثير من الأرقام التقديرية الصادرة سابقاً والتي أشارت إلى قيام الشركة ببيع ما يقارب من حوالي 7 مليون ساعة ذكية بحلول شهر نوفمبر من عام 2015.

وأضافت مؤسسة أبحاث السوق ان الشركة التي تتخذ من كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا مقراً لها قامت ببيع خمس ملايين ساعة ذكية خلال عطلة الأعياد بشكل خاص والربع الرابع بشكل عام.

ورغم وجود عدد كبير من الساعات الذكية المتوفرة في الأسواق والأجهزة الذكية القابلة للإرتداء إلا انه يبدو ان ساعة آبل الذكية تجاوزت الأخرين بسهولة.

وتمثل مبيعات الشركة والتي تبلغ 12 مليون قطعة ما نسبته ثلثي جميع شحنات الساعات الذكية لعام 2015، وحققت الشركة هذه الأرقام بالرغم من ان الشركات المنافسة كان لها السبق في طرح منتجاتها بأربعة أشهر، وتأخر آبل في طرح الساعة حتى شهر أبريل.

وحققت ساعة سامسونج الذكية Gear S2 أداء أفضل من سابقتها Gear، لتحتل شركة سامسونج المرتبة الثانية من حيث المبيعات، وتحصل Pebble على المركز الثالث، وذهب المركز الرابع لشركة هواوي الصينية.

وتعتبر شركة هواوي الشركة الوحيدة بين شركات تصنيع الساعات الذكية الأربعة التي تعمل ساعتها بواسطة نظام أندرويد وير Android Wear، الأمر الذي لا يبشر بالخير بالنسبة لشركة جوجل، ولم تقم مؤسسة كاناليس Canalys بنشر الأرقام الفعلية لهذه الشركات.

ويأتي هذا التقرير في أعقاب نشر مؤسسة جارتنر للأبحاث تقرير أشارت فيه إلى انها تتوقع بيع 50 مليون ساعة ذكية هذا العام، مما يعني ان شركة آبل قد تبيع ما يصل إلى 33 مليون ساعة ذكية على افتراض انها استمرت في الحصول على ما نسبته ثلثي إجمالي مبيعات الساعات الذكية.

كما أصدرت مؤسسة كاناليس Canalys تقرير حول مبيعات الأجهزة القابلة للإرتداء من نوع متتبعات اللياقة البدنية، وأوضح التقرير تجاوز مبيعات هذه الأجهزة 37 مليون قطعة خلال عام 2015.

واحتلت Fitbit الصدارة بشكل مريح بالنسبة لمنافسيها، بينما احتلت شاومي المركز الثاني بعد قيامها بشحن 12 مليون قطعة Mi Band خلال عام 2015.

