انستاغرام توفر إمكانية استخدام أكثر من حساب لـ"آيفون"

بدأت شبكة انستاغرام Instagram، لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة، بتوفير إمكانية استخدام أكثر من حساب في تطبيقها لأجهزة "آيفون" العاملة بنظام "آي أو إس iOS".

وذكر العديد من المُستخدمين أن خيار تسجيل الدخول باستخدام أكثر من حساب توفّر لهم بشكل مُفاجئ دون تثبيت نسخة جديدة من التطبيق أو القيام بأية خطوات للحصول على هذه الميّزة.

وبشكل عام، لا يسمح تطبيق انستاغرام للمُستخدمين سوى باستخدام حساب واحد، وفي حالة امتلاك أكثر من حساب، يحتاج المُستخدم لتسجيل الخروج من حسابه الأول وتسجيل الدخول باستخدام الحساب الثاني.

وقال مُتحدّث باسم انستاغرام إن الشركة دائمًا ما تقوم بتجربة ميّزات جديدة مع بعض مُستخدميها للوقوف على جودة الميّزة قبل توفيرها للعموم.

وللتأكد من توفّر إمكانية استخدام أكثر من حساب، يُمكن للمستخدم الضغط على تبويب الصفحة الشخصية Profile، ثم آيقونة الإعدادات Settings ليظهر في الأسفل خيار إضافة حساب جديد Add Account. ويُمكن بعدها الضغط على الصورة الشخصية في تبويب الصفحة الشخصية لاختيار الحساب المُناسب ونشر الصور وتلقي التنبيهات المُتعلّقة بنفس الحساب.

وقامت شبكة انستاغرام الاجتماعية في شهر نوفمبر من عام 2015 المُنقضي في توفير هذا الخيار بصورة تجريبية لبعض مُستخدمي نظام "أندرويد"، إلا أنها لم تصل لعموم المُستخدمين حتى الآن.

يُذكر أن انستاغرام زادت مؤخراً مدّة إعلانات الفيديو على شبكتها من 30 ثانية إلى 60 ثانية، مُوفّرة بذلك للمُعلنين حرّية أكبر في الترويج لمُنتجاتهم. لكنها في المُقابل، حافظت على قيودها المفروضة على المُستخدمين، حيث لا يُمكن نشر فيديو بمدّة تزيد عن 15 ثانية.