ثلث مستخدمي آيفون ما زالوا يستعملون طرازات قديمة

نشرت شركة تحليل بيانات الهواتف الذكية Mixpanel دراسة جديدة تشير فيها إلى أن هواتف آيفون القديمة هي الأكثر شعبية لدى العديد من المستخدمين.

وأشارت الشركة إلى أن ما يقرب من 38% من مستخدمي هواتف آيفون ما زالوا يستعملون الطرازات التي سبقت الهاتف iPhone 6.

وتدعم الدراسة الجديدة التصريحات التي أطلقها سابقاً تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل بشأن أن 60 في المئة من مالكي هواتف آيفون لم يقوموا بترقية هواتفهم إلى iPhone 6 ذي الشاشة الكبيرة الذي طرحته الشركة بتاريخ 6 سبتمبر عام 2014 أو إلى iPhone 6s.

وتظهر هذه الأرقام أن شركة آبل ما تزال تملك قاعدة كبيرة من المستخدمين الذين يقفون على أعتاب الترقية. ووفقاً لأحدث البيانات التي نشرتها شركة Mixpanel، فإن هواتف آيفون التي تملك شاشة مقاسها 4 إنش، وهي الطرازات iPhone 5s وiPhone 5c وiPhone 5 تشكل ما نسبته 32.54 في المئة من مجموع هواتف آيفون النشطة، في حين تشكل هواتف آيفون التي تملك شاشة بقياس 3.5 إنش والمتمثلة بطرازت iPhone 4s وiPhone 4 وما سبقها من طرازات مختلفة ما نسبته 5.76 في المئة.

ويُعتقد أن نتيجة هذه الدراسة تدعو إلى التشكيك في الفكرة المنتشرة على نطاق واسع، والتي تفترض أن معظم مستخدمي الهواتف الذكية يفضلون هواتف بشاشات كبيرة.

وتمتلك شركة آبل خططًا لمعالجة النقص الموجود لديها فيما يخص الهواتف العاملة بشاشات من قياس 4 إنش، إذ يُقال إنها قد تكشف خلال شهر مارس القادم عن الهاتف iPhone 5se.

وتتحدث الأنباء أن الشركة تعتزم طرح هاتف iPhone 5se بشكل مشابه من الناحية الشكلية لهاتف iPhone 5s، كما أنها ستقوم بتزويد الهاتف بأحدث تكنولوجيا الجيل المقبل مع الحفاظ على حجم الشاشة الصغير.

وستقدم آبل هاتف iPhone 5se باعتباره وسيلة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة ودعم التحديثات المستقبلية لنظام iOS بدون أن يشكل منافس لهواتف iPhone 6s الأحدث والأكبر.