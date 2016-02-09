إنستغرام يتيح ميزة "تعدد الحسابات"

أعلن تطبيق تبادل الصور "إنستغرام"، الاثنين، رسمياً عن إطلاق ميزة دعم الحسابات المتعددة لتطبيقها على نظامي أندرويد و"آي أو إس"، وذلك بعد بضعة أشهر من الاختبار.

وذكر إنستغرام، المملوك لشركة فيسبوك، في منشور له على مدونتها "ابتداء من هذا الأسبوع، أصبح باستطاعتك التبديل بسرعة وسهولة بين حسابات متعددة على إنستغرام".

وكان التطبيق قد بدأ اختبار ميزة الحسابات المتعددة على نظام التشغيل أندرويد التابع لغوغل نوفمبر الماضي، ثم انتقل لاختبارها على نظام "آي أو إس" المشغل لأجهزة شركة آبل الذكية بعد شهرين.

وأوضح إنستغرام أنه يتعين على المستخدم الذهاب إلى إعدادات الملف الشخصي خاصتها لإضافة حساب إضافي. ومن هناك، يجب عليه النقر على اسمه في أعلى الملف الشخصي للتبديل بين الحسابات.

وحالما تتم إضافة الحسابات المتعددة، ستظهر صورة الملف الشخصي للحساب النشط على شاشة التطبيق، بحيث يمكن للمستخدم معرفة الحساب المستخدَم في الوقت الراهن.

ولفت إنستغرام إلى أن ميزة التبديل بين الحسابات ستكون متاحة كجزء من الإصدار ذي الرقم 7.15 من تطبيقها على نظامي أندرويد و"آي أو إس".

ويمكن لمستخدمي الإصدار 7.0 وما بعده من نظام "آي أو إس" تنزيل الإصدار الجديد من متجر آب ستور، وكذلك يمكن لمستخدمي أندرويد تنزيل التحديث من متجر غوغل بلاي.