أول صورة مسربة لـ"سامسونغ غالاكسي S7 "

ظهرت الاثنين على شبكة الإنترنت أول صورة مسربة قادمة من فيتنام للهاتف المنتظر سامسونغ غالاكسي S7، وتستبق تلك التسريبات موعد 21 فبراير الحالي والمتوقع فيه قيام الشركة بإزاحة الستار بشكل رسمي عن هاتف غالاكسي S7.

وألمح إيفان بلاس، صاحب التسريبات الشهير، إلى اعتزام شركة سامسونغ الإعلان عن الهاتف على هامش معرض MWC 2016 المزمع عقده خلال هذا الشهر في مدينة برشلونة الإسبانية.

وتظهر الصورة المسربة الجهة الخلفية من الهاتف المنحنية عند الجوانب بنسبة قليلة وبشكل مشابه لهاتف غالاكسي Note 5 وذلك لتسهيل حمل الهاتف في اليد.

ويبدو اختفاء البروز الخاص بالكاميرا الخلفية مثلما ذكرت التسريبات السابقة، كما يصعب تخمين المواد المستعملة في تصنيع الجهة الخلفية، ولا يمكن الجزم بأنها من الزجاج وذلك لأن الصورة لنموذج تجريبي.

ويذكر المصدر أن الهاتف يأتي بإطار معدني مصنوع من الماغنسيوم وليس من الألمنيوم كما كان الأمر عليه في الجيل السابق من الهاتف.

ويشير المصدر إلى توفر الهاتف بطرازين يعمل الأول بواسطة معالج إكسينوس Exynos 8890 الذي يقدم أداء أفضل بنسبة 15 في المئة لكل من وحدة المعالجة المركزية ومعالج الرسوميات مقارنةً بمعالج الطراز الآخر الذي يعمل بواسطة معالج سنابدراغون Snapdragon 820 النسخة الثالثة.

وتأتي نسختا الهاتف بشريحة معالجة صوتيات ESS Sabre 9018 تحسن من جودة الصوت في الهاتف وهي نفس الشريحة الموجودة في هاتف LG V10.

كما أشار إلى إمكانية امتلاك الهاتف ميزة مقاومة المياه، بالإضافة لتقديمه أداء بطارية ممتازا، ويمكن شحن البطارية من نسبة 0 في المئة لنسبة 80 في المئة خلال 30 دقيقة، ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية دقتها 12 ميغابيكسل بفتحة عدسة f/1.7 مع مستشعر Britecell من سامسونغ،

وأضافت التسريبات أنه سيتم عرض الهاتف في فيتنام يوم 3 مارس على أن يطرح للبيع يوم 18 مارس، بينما يتوفر في الولايات المتحدة وأوروبا يوم 11 مارس، وبسعر حوالي 740 دولارا، بينما يبلغ سعر هاتف S7 Edge حوالي 890 دولارا.