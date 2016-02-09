كيف تصمم شخصيتك كرموز Emoji بسهولة؟

يتوفّر العديد من الخدمات والبرامج والتطبيقات التي تسمح للمستخدم بتصميم شخصيته أو شخصية أحد من أصدقائه كرسوم كرتونية، وذلك بالاعتماد على تصاميم جاهزة لمختلف أعضاء الوجه، لينتج بذلك تصميم كرتوني يُشابه الشخص المقصود نوعًا ما.

ولكن ماذا لو كان بإمكان المستخدم تصميم شخصيته كالرموز التعبيرية Emoji. مع تطبيق Emoji Me Face Maker المتوفّر لمستخدمي أجهزة "آيفون" عبر متجر "آب ستور" يمكن ذلك بسهولة كبيرة، بحيث يتم إنشاء الشخصية بالاعتماد على مجموعة من العناصر مختلفة الأشكال والألوان.

فيمكن للمستخدم تحديد تسريحة الشعر ولون البشرة وشكل العينين ولونهما، وكذلك الحاجب والفم والأنف وغير ذلك من التفاصيل، مع إمكانية إضافة عبارات وتفاصيل مختلفة للصورة، وكذلك تعابير مختلفة، ليتمكن المستخدم في النهاية من مشاركة الصورة الناتجة والمُشابهة في شكلها رموز Emoji بسهولة مع الآخرين على مختلف الخدمات.