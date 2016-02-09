كيف تنشئ صورة GIF في أقل من 10 ثوان؟

يرغب الكثير من الأشخاص بعمل صور متحركة بصيغة GIF من إنتاجهم الشخصي، ولكن قد يجد بعضهم أن العملية معقّدة وبحاجة إلى خبرات في التصميم وترتيب الصور بشكل متسلسل ويناسب الفكرة.

ولكن مع تطبيق GYF المتوفر لمستخدمي أجهزة "آيفون" عبر متجر آب ستور يُمكن للمستخدم إنشاء صورة متحكرة بصيغة GIF بأقل من 10 ثوانٍ فقط، وذلك عن طريق فتح الكاميرا والبدء بتسجيل فيديو قصير ليتم تحويله إلى صورة متحركة بلحظات.

ويُتيح التطبيق إمكانية إضافة فلاتر قبل البدء بالتصوير لتكون الألوان أكثر جاذبية وجمالية، ومن ثم يمكن البدء بالتسجيل عن طريق النقر مع الاستمرار في أي مكان على الشاشة، سواءً كان ذلك بالاعتماد على الكاميرا الأمامية أم الخلفية، ومن ثم يمكن إضافة بعض النصوص المكتوبة، وفي النهاية الحصول على صورة GIF يمكن مشاركتها مع الآخرين بسهولة.