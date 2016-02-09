"شوف_القدس 360" تطبيق يتيح التنقل داخل المسجد الأقصى

أطلقت شركة اتصالات فلسطينية، اليوم الثلاثاء، تطبيق فيديو باسم "شوف_القدس 360" يتيح للمشاهد اختيار الزاوية التي يريد النظر إليها من المسجد الأقصى في مدينة القدس.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" إن هذا "أول فيديو تعريفي بالمسجد الأقصى المصور بتقنية 360 درجة".

وأضافت، في بيان لها، أن الفيديو "يمكّن المشاهد من التحرك داخل المسجد الأقصى وساحته بزاوية 360 درجة من خلال تحريك هاتفه الذكي في أي اتجاه ليعيش تجربة الحركة داخل هذا المكان والتفاعل معه أو عبر تحريك الأسهم على أجهزة الكمبيوتر".

وينتقل الفيديو الذي يستمر دقيقتين و27 ثانية بالمشاهد من الساحة الخارجية للمسجد، حيث تظهر فيه أيضا قبة الصخرة، إلى داخل المسجد الأقصى والتمتع بالفن المعماري الذي يزخر به.

وأوضحت الشركة أن هذا الفيديو مساهمة منها "بالتعريف بالأماكن الدينية وبعض الأحياء الموجودة في مدينة القدس".

ويحتاج الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تصاريح خاصة من إسرائيل للوصول إلى مدينة القدس، سواء كان ذلك للصلاة في المسجد الأقصى أو للعلاج في مستشفياتها.

وقالت الشركة إنها ستطلق فيديوهات أخرى بنفس التقنية تشمل قبة الصخرة وكنيسة القيامة وبعض أحياء المدينة المقدسة تحت عنوان "شوف_القدس 360".

ويمكن مشاهدة الفيديو على هذا الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=5ipMapBULNA