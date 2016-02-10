تحذير من مخاطر انفجار بطاريات الليثيوم في الطائرات

حذرت الهيئة الفدرالية للملاحة الجوية في الولايات المتحدة (اف. ايه. ايه) من مخاطر انفجار بطاريات الليثيوم المنقولة في الحقائب الموضوعة في الرفوف العلوية للطائرات.

وهي وجهت هذه التحذيرات لجميع شركات الطيران الأميركية والأجنبية العاملة في الولايات المتحدة، في ما يخص نقل الركاب وشحن البضائع على حد سواء.

وقد أظهرت تجارب أجرتها الهيئة أن نظم إخماد الحرائق في الطائرات عاجزة عن احتواء حريق ناجم عن انفجار هذه البطاريات المستخدمة خصوصا في الهواتف الخلوية والحواسيب المحمولة.

وسبق لكل من منظمة الطيران المدني الدولي ومصنعي الطائرات "بوينغ" و"ايرباص" أن حذر شركات الطيران من هذه المخاطر، بحسب ما ذكرت الهيئة الفدرالية للملاحة الجوية في الولايات المتحدة.

وقد يأتي حريق من هذا القبيل على الطائرة برمتها، لذا قررت عدة خطوط جوية التوقف عن نقل حمولات من هذا القبيل، بحسب ما أفادت الهيئة الأميركية.