تحذير لأصحاب آيفون.. تاريخ 1/1/1970 يدمر هواتفكم

كارثة تهدد مستخدمي هواتف "آبل" بعد اكتشاف خلل مدمر لـ"آيفون" و"آيباد"، عند محاولة أحد المستخدمين العودة بتاريخ الهاتف إلى 1 يناير 1970، وإذا تم هذا الإجراء فإنه من المستحيل إعادة تشغيل الهاتف مرة أخرى.

ودفع الفضول بعض المستخدمين لإجراء هذه التجربة، فكان نصيبهم تدمير هواتفهم، وعودة تشغيلها يتطلب الاستعانة بمتجر أبل أو الذهاب لأحد التقنيين.

ومن غير المعروف السبب الذي يوقف نظام تشغيل الهاتف إذا تم وضع هذا التاريخ، لكن هناك تفسيرا قريبا للمنطق يعزو سبب الخلل إلى التغيير في المناطق الزمنية.

والهواتف التي تعاني من هذا الخلل الخطير هي ios 8 وما هو أحدث، وكذلك آيفون 5 إس، وآيباد إير وآيباد ميني 2.

ولم تعلق شركة "آبل" حتى الآن على هذه الكارثة التي حلت بهواتفها، وإن كانت تبحث عن السبب، حسب صحيفة "الغارديان".