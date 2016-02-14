إنتاج سيارات غوغل ذاتية القيادة في مصانعها الخاصة

تتجه شركة غوغل نحو تصنيع سياراتها ذاتية القيادة داخل مصانعها الخاصة، وذلك حسب قائمة الوظائف الشاغرة في مختبرات الشركة التي تُعرف باسم Google X Labs التي حُدّثت أخيراً لتشمل مناصب جديدة.

ونصت قائمة الوظائف الشاغرة على حاجة غوغل إلى مهندس لخط الإنتاج، ومهندس مسؤول عن جودة الإنتاج، بالإضافة إلى مدير إقليمي مسؤول عن القطاع الميكانيكي، وهذا بدوره يكشف عن المناصب الجديدة داخل مختبرات X التي ستتضمن مهام مثل تطوير خطوط الإنتاج والتجميع، والتأكد من سير وجودة هذه العملية.

وازدت احتمالية توجه الشركة نحو صناعة سياراتها ذاتية القيادة بعد تعيين جون كرافسيك كمدير مسؤول عن مشروع سيارة غوغل ذاتية القيادة، وهو الذي شغل مناصب في مجال تطوير المنتجات في شركتي فورد وهيونداي لمدة تتجاوز الـ19 عاماً، لكن المدير الإقليمي لشركة غوغل في ألمانيا، وسويسرا، والنمسا نفى في سبتمبر من عام 2015 وجود هذه النية.

وإلى جانب فرضية توجه الشركة لصناعة سياراتها ذاتية القيادة بشكل داخلي، يُمكن اعتبار قائمة الوظائف الشاغرة الجديدة موجهة بشكل أساسي لوضع خطط تضمن بموجبها تصنيع سياراتها بالشكل الأمثل من قبل شركاء آخرين، حيث تُشرف بذلك غوغل على آلية سير العمل فقط، بينما يتولى الشركاء عملية التصنيع والتجميع في منشآتهم الخاصة.

كما أعلنت غوغل في ديسمبر من عام 2015 عن شراكة مع شركة فورد لإنشاء مشروع مشترك بين الشركتين لبناء السيارات ذاتية القيادة عبر تكنولوجيا غوغل، وهو ما يُعزز من رغبة الشركة فقط في الإشراف على آلية العمل دون الذهاب إلى أبعد من ذلك.

يُشار إلى أن غوغل حصلت في العام الماضي على براءة اختراع لتقنية جديدة تقوم سيارتها ذاتية القيادة من خلالها بتنبيه المُشاة باستخدام شاشات توضع على أطراف السيارة وسقفها، حيث ستقوم بعرض إشارات مثل توقف أو عدم المرور على أبوابها الجانبية لتجنب الحوادث التي يُمكن أن تنجم من كونها ذاتية القيادة.