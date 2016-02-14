أخيراً.. حل مشكلة تغيير تاريخ آيفون إلى 1970/1/1

تفاجأ مُستخدمو أجهزة آبل الذكية العاملة بنظام آي أو إس iOS قبل أيام من وجود ثغرة برمجية قاتلة في نظام التشغيل تؤدي إلى موت الجهاز بشكل كامل.

وأبلغ مجموعة من المُستخدمين أن أجهزتهم توقّفت عن العمل بشكل كامل بعد تغيير التاريخ إلى 1 يناير 1970، حيث أُعيد تشغيل الجهاز بشكل آلي وبقي في وضعية الإقلاع حتى بعد إعادة تشغيله يدوياً.

ونشر مجموعة من المُستخدمين حلاً بسيطاً للمُشكلة بعدما كان الحل الأول مُتمثّلًا بأخذ هاتف آيفون إلى شركة آبل، حيث يُمكن للمستخدمين ترك الجهاز على وضعية الإقلاع حتى انتهاء شحنه بالكامل، وهو ما قد يتطلب فترة زمنية طويلة، لكن انتهاء شحن البطارية وإعادة شحن الجهاز يفيان بالغرض، وسيعود الجهاز للعمل كما كان الحال عليه في السابق.

كما يُمكن للمُستخدمين أصحاب الخبرة تسريع وتيرة الحل من خلال فك الجهاز وإزالة البطارية لمدة 30 ثانية، وبعد إعادتها سيعود الجهاز للعمل بالكامل، حيث يُمكن للراغبين بإتمام هذه العملية يدوياً الاستفادة من بعض المواقع المُتخصصة في مجال صيانة الأجهزة الإلكترونية مثل iFixit.

وينتج هذا النوع من الثغرات عن مشاكل في جزئية التاريخ والوقت في نواة نظام يونيكس UNIX Timestamp، المُستخدمة أيضاً في نظام آي أو إس iOS، وهو نظام يقوم بحساب الثواني التي انقضت منذ 1/1/1970 من أجل تمثيل التاريخ في وقت مُحدد، حيث يُمثّل الرقم 0 الساعة 00:00 يوم 1/1/1970.

ولهذا السبب تتحول قيمة حقل التاريخ والوقت في جهاز آيفون إلى 0 عند تغيير التاريخ إلى 1/1/1970 وهو ما نسي مُبرمجو نظام آي أو إس كتابة سطور برمجية لمعالجته واعتباره قيمة فعلية وليست ثغرة برمجية تؤدي إلى توقف المنطق البرمجي عن العمل.

يُشار إلى أن قيمة التاريخ والوقت المُستخدمة في نواة نظام يونيكس أدت أيضاً مع بداية العام الجاري إلى عرض التاريخ بشكل خاطئ في شبكة فيسبوك عشية الاحتفال برأس السنة الميلادية، حيث ظهرت رسائل لتهنئة بعض المُستخدمين على انقضاء 46 عاماً على صداقاتهم داخل الموقع.