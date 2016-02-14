موقع GifVine لتحويل مقاطع فاين إلى صور متحركة

تنتشر هذه الأيام موضة الصور المتحركة بكثرة، والتي تأتي بلاحقة GIF، ويعود سبب ذلك إلى زيادة دعمها من قِبل المواقع والشبكات الاجتماعية الشهيرة ومنها فيسبوك بالتأكيد، لذلك أصبح الجميع يرغب بمشاركة الصور المتحركة التي يراها مناسبة.

وقد يُشاهد المستخدم بعض مقاطع الفيديو المميزة على خدمة "فاين"Vine ومن ثم يرغب بتحويلها إلى صورة متحركة بصيغة GIF، ولتسهيل العملية يمكنه استخدام موقع GifVine المجاني، والذي يُتيح للمستخدم إمكانية تحويل أي مقطع فيديو على خدمة فاين بسهولة إلى صورة متحركة.

يكفي أن يقوم المستخدم بالحصول على رابط المقطع الذي يرغب بتحويله، ومن ثم ببساطة يمكنه لصقه في المكان المخصص له داخل موقع التحويل، وبعد ذلك الضغط على Convert to gif، ليظهر له بعد لحظات زر لتحميل الصورة المتحركة مباشرةً.