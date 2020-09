25 ميزة مخفية في هواتف "آيفون"

تمتلك هواتف "آيفون" العديد من الميزات والحيل المخفية، وفيما يلي نستعرض 25 ميزة مخفية يمكن للمستخدمين استعمالها لتسهيل تجربة الاستخدام:

إعادة الاتصال

يمكن عن طريق تطبيق الهاتف الضغط على زر الاتصال الأخضر عبر شاشة لوحة المفاتيح للقيام بإظهار آخر رقم تم الاتصال به.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت

يمكن للمستخدم تحسين عمل هاتف "آيفون" وجعله يعمل بشكل أسرع عن طريق التخلص من ذاكرة التخزين المؤقت للعديد من تطبيقات آبل وذلك عن طريق التوجه إلى المتجر أو البودكاست أو الموسيقى أو مركز الألعاب وتطبيقات الهاتف والضغط على أي علامة تبويب موجودة في الجزء السفلي من الشاشة 10 مرات على التوالي.

تسريع عمل ميزة TouchID

يمكن تسريع عمل ميزة هوية تعريف اللمس بشكل أكبر من السابق عن طريق القيام بحفظ نفس البصمة عدة مرات وبطرق إدخال مختلفة، ويعتبر هذا الأمر مفيدا خصوصاً لهواتف "آيفون" الأقدم مثل "آيفون "6 و"آيفون 5 إس".

التحويل عن طريق Spotlight

يمكن لمستخدمي هواتف "آيفون" الحصول على نتائج تحويل سريعة عن طريق فتح Spotlight وكتابة أي تحويل يريدونه من قبيل "20 euros in GBP" ليحصل على نتائج التحويل على الفور.

Spotlight للرياضيات

يمكن استخدام Spotlight لحل المسائل الحسابية بشكل سريع وبدون الحاجة لفتح تطبيق الحاسبة وذلك عن طريق السحب للأسفل لفتح Spotlight والقيام بكتابة المسائل للحصول على نتائج فورية.

حذف الأرقام من الحاسبة

يمكن للمستخدم حذف خانة واحدة من الأرقام ضمن تطبيق الحاسبة، وذلك بالتمرير السريع لليسار أو اليمين على الشاشة مكان تواجد الرقم الخاطئ الذي يرغب المستخدم بحذفه.

مسح ذاكرة الوصول العشوائي

يمكن مسح ذاكرة الوصول العشوائي وجعل الهاتف يعمل بشكل أسرع عبر الضغط بشكل مستمر على زر الطاقة حتى تظهر عبارة "Slide to power off" ومن ثم ترك الزر والضغط على زر القائمة الرئيسي حتى تظهر شاشة فارغة وتعود الشاشة الرئيسية للظهور.

وضعية التصوير المستمر

يمكن الوصول إلى وضعية التصوير المستمر عن طريق الضغط المستمر على زر الكاميرا لتشغيل وضعية التصوير Burst والتي تسمح للمستخدم بتصوير 10 صور في الثانية.

التصوير عن بعد

يمكن استخدم زر رفع مستوى الصوت أو خفضه الموجود على سماعات الرأس لالتقاط صورة عبر تطبيق الكاميرا.

إيقاف ضوء الفلاش

يمكن إيقاف ضوء الفلاش بدون الحاجة إلى العديد من الخطوات وذلك عن طريق التمرير للأعلى على أيقونة الكاميرا ضمن شاشة القفل ليتم إيقاف ضوء الفلاش.

اللمس ثلاثي الأبعاد أثناء الرسم

يمكن استخدام ميزة اللمس ثلاثي الأبعاد للرسم ضمن تطبيق الملاحظات، حيث تستجيب الممحاة وأدوات الرسم لحساسية الضغط.

إغلاق تطبيقات متعددة في وقت واحد

يمكن للمستخدم القيام بإغلاق عدة تطبيقات معاً وذلك عن طريق النقر المزدوج على زر القائمة الرئيسي لفتح مبدل التطبيقات ويمكن استخدام اصبعين أو ثلاثة لسحب التطبيقات وإغلاقها عبر تمريرة واحدة.

عرض نسخة سطح المكتب من الموقع

يمكن للمستخدم الطلب من متصفح سفاري عرض نسخة سطح المكتب من موقع الويب الذي يتصفحه وذلك عن طريق الضغط بشكل مستمر على زر إعادة التحميل في شريط العنوان.

إظهار علامات التبويب المفتوحة أخيراً

يمكن للمستخدم الوصول إلى علامات التبويب التي قام بزيارتها أخيراً عن طريق الضغط بشكل مستمر على رمز + ضمن تبويب العرض الدائري في متصفح سفاري لتظهر شاشة تسرد كل علامات التبويب التي تم زيارتها أخيراً.

نظرة خاطفة على علامات التبويب

تسمح تقنية اللمس ثلاثي الأبعاد بإلقاء نظرة خاطفة على التبويبات التي يرغب المستخدم بأخذ فكرة عنها بدون فتحها عبر تبويب العرض الدائري ضمن متصفح سفاري.

نظرة خاطفة على العناوين

تسمح تقنية اللمس ثلاثي الأبعاد بإلقاء نظرة خاطفة على عناوين مواقع الويب قبل فتحها.

تحرير التذكير

يمكن استخدام تقنية اللمس ثلاثي الأبعاد لتعديل الوقت أو إضافة موقع ضمن تطبيق التذكير.

عرض رسائل البريد الإلكتروني الغير مقروءة فقط

يمكن للمستخدم مشاهدة رسائل البريد الإلكتروني الغير مقروءة فقط وذلك عن طريق النقر على رابط صناديق البريد في الزاوية اليمنى العليا من تطبيق البريد، ومن ثم الضغط على تحرير ومن ثم الضغط على الدائرة الموجودة بجانب خيار "مقروء" للحصول على مجلد جديد يحتوي على رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة فقط.

حفظ مسودة عن طريق تمريرة واحدة

يمكن حفظ المسودة ضمن تطبيق البريد وذلك عن طريق النقر على سطر الموضوع والتمرير للإسفل نحو الجزء السفلي من الشاشة لحفظ المسودة.

الرد السريع

يمكن للمستخدم الرد بشكل سريع عند ورود رسالة عبر iMessage أو الرسائل القصيرة وذلك عبر سحب التنبيه إلى الأسفل للرد بدون مغادرة المستخدم لما يقوم به.

المستويات المخفية

يمكن الوصول إلى ميزة مستوى الفقاعة لقياس الزوايا ومستوى التوزان عن طريق التمرير إلى اليسار ضمن تطبيق البوصلة لفتح المستوى ومن ثم ضع الهاتف بشكل مسطح مقابل الأرض ولتواجه شاشة الهاتف الأرض وذلك للكشف عن ميزة مستوى الفقاعة "bubble level".

نظرة خاطفة على الفنانين

يمكن إلقاء نظرة خاطفة على جميع الأعمال الموسيقية التي يؤديها فنان ما عن طريق اللمس ثلاثي الأبعاد على اسم الفنان ضمن تطبيق الموسيقى.

إعادة تمكين وضع الطاقة المنخفضة

يتم إيقاف وضع الطاقة المنخفضة عند قيام المستخدم بشحن الجهاز ويظهر على شاشة القفل تنبيه يفيد بتعطيل وضع الطاقة المنخفضة ويمكن إعادة تمكينه بمجرد التمرير إلى اليسار على التنبيه.

معرفة صاحب الهاتف

يمكن توجيه السؤال التالي للمساعد الشخصي سيري "whose phone is this?" ليظهر لك معلومات مالك الهاتف.

قابلية الوصول

تعتبر هذه الميزة أحد أفضل ميزات هواتف آيفون الجديدة بحيث يسمح اللمس المزدوج وليس الضغط على زر الصفحة الرئيسي بإزاحة الشاشة بأكملها إلى الأسفل، مما يمكن المستخدم من الوصول إلى الأعلى بدون استخدام اليد الأخرى.