Apple TV سيحول هواتف آيفون لأجهزة للتحكم عن بعد

أكدت شركة "آبل" أن أجهزة "آيفون" سوف تكون قادرة على العمل كجهاز للتحكم عن بُعد بالجيل الرابع من جهاز " Apple TV"، وذلك على لسان نائب رئيس قسم هندسة البرمجيات Craig Federighi، ونائب قسم رئيس تطبيقات وخدمات الإنترنت Eddy Cue.

ويُمكن لمستخدمي أجهزة "آيفون" و"Apple TV" تثبيت تطبيق Remote المجاني، الذي يعمل في الوقت الراهن كبديل بسيط لجهاز التحكم عن بُعد يسمح بالانتقال بين القوائم فقط. لكن وحسب تصريحات Craig وEddy، فإن التطبيق سيحصل على تحديث جديد يجعل من هواتف "آيفون" بديلًا كاملًا.

وقال Eddy إن شركة" آبل" تعمل بالفعل على إطلاق تحديث جديد لتطبيق Remote سوف يسمح باستخدام لوحة مفاتيح أجهزة آيفون للكتابة داخل جهاز "Apple TV" بكل سهولة. كما أضاف أنه يُمكن استخدام المُساعد الشخصي Siri الموجود داخل آيفون للتحكم صوتياً بجهاز "Apple TV".

وبدوره قالCraig إن هاتف "آيفون" يُمكن استخدامه كشريحة تتبع حركة الماوس Trackpad للتحكم بالقوائم والعناصر المعروضة على الشاشة، كما يُمكن استخدام" آيفون" كجهاز ثانٍ للتحكم عن بُعد، وبالتالي يُصبح المُستخدم قادراً على اللعب مع مُستخدم آخر من خلال استخدام جهاز التحكم الأصلي إلى جانب "آيفون."

وبشكل عام، يُوفر جهاز التحكم الخاص بالجيل الرابع من جهاز " Apple TV" بعض الوظائف الذكية مثل استخدام سيري Siri، بالإضافة إلى حتوائه على مُستشعرات للتعرّف على حركة ووضعية المُستخدم للتحكم بالألعاب على غرار منصّة Wii من شركة نينتدنو Nintendo، دون نسيان الجزء المُخصص للتعرّف على اللمس والذي يعمل كشريحة لتتبع مؤشر الماوس.