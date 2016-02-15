آبل تطرح في مارس آيفون وآيباد جديدين

قال موقع للتدوين التكنولوجي نقلا عن مصادر مطلعة، إن شركة آبل تعتزم طرح طرازين جديدين لآيفون وآيباد (الكمبيوتر اللوحي) في 15 مارس، وتعتزم بدء عمليات التسويق في نفس الأسبوع.

وذكر موقع (9تو5ماك) أن آبل أطلقت اسم "آيفون فايف إس إي" على طرازها الجديد لآيفون الذي يبلغ عرض شاشته أربع بوصات بينما ينتمي طراز الكمبيوتر اللوحي الجديد لسلسلة (آيباد إير).

وتوقعت آبل أول انخفاض في إيراداتها خلال 13 عاما وسجلت أبطأ زيادة على الإطلاق في مبيعات هواتف آيفون مع ظهور بوادر ضعف على السوق الصينية الحيوية بالنسبة لها، ما يشير إلى أن فترة النمو المتسارع للشركة التكنولوجية العملاقة ربما تكون في طريقها للزوال.

وجاء هذا التباطؤ متزامنا مع قلق محللي وول ستريت من عدم امتلاك الشركة منتجا رائجا يمكن أن يأخذ مكان هواتف آيفون. ولم يتسن على الفور الوصول إلى أبل للتعليق.