"لوميا 650".. أحدث هواتف مايكروسوفت بسعر 199 دولاراً

أعلنت شركة "مايكروسوفت"، الاثنين، عن الهاتف "لوميا 650 Lumia "، وهو رابع هواتفها الذكية العاملة بنظام التشغيل "ويندوز 10"، بعد "لوميا 550" و"لوميا 950" و"لوميا 950 إكس إل" التي أطلقتها العام الفائت.

وقالت شركة البرمجيات الأميركية، التي استحوذت على قطاع الهواتف المحمولة من شركة "نوكيا" مقابل 7.6 مليار دولار أميركي في عام 2014، في بيان لها على مدونتها "نحن فخورون للغاية بلوميا 650، ونعتقد أنه سرعان ما سيُنظر إليه على أنه الجهاز الذي يوفر التوازن المثالي بين العمل والاحتياجات الشخصية".

ويقدم "لوميا 650"، الذي يمتاز بإطار من الألمنيوم، شاشة AMOLED بقياس 5 بوصات وبدقة 1280×720 بكسل، قالت "مايكروسوفت" إنها "أجمل شاشة لها على الإطلاق" مقارنة بالسعر الذي يتوفر به هاتفها الذكي الجديد. وهي محمية بطبقة من زجاج "غوريلا غلاس 3".

ويضم الجهاز، الذي يندرج تحت فئة الهواتف منخفضة المواصفات، معالجاً رباعي النوى بسرعة 1.3 غيغاهرتز ومن نوع "كوالكوم سنابدراجون 212"، كما يضم ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 1 غيغابايت، و 16 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة حتى 200 غيغبايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويملك "لوميا 650"، الذي تقول "مايكروسوفت" إنه موجه لقطاع الأعمال، كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسلات، وأخرى أمامية بدقة 5 ميغابكسلات، مع فتحة عدسة f/2.2 لكلتا الكاميرتين، إلى جانب بطارية بسعة 2,000 ميلي أمبير/ساعة.

ويدعم هاتف "مايكروسوفت" الجديد شبكات الجيل الرابع 4G LTE، إضافة إلى تقنية "بلوتوث 4.1"، وشبكات "واي فاي"، وشريحتي اتصال، وهو يأتي بسماكة 6.9 ميليمترات، ويزن 122 غراماً.

وتعتزم "مايكروسوفت" طرح هاتفها الذكي الجديد، الذي سيتوفر باللونين الأبيض والأسود، مبدئياً في عدد من الأسواق الأوروبية ابتداءً من يوم الخميس المقبل وبسعر 199 دولاراً أميركياً.