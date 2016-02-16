آبل تطلق خدمتها للدفع الإلكتروني Apple Pay في الصين

أعلنت شركة آبل رسميًا أن خدمتها للدفع الإلكتروني Apple Pay سوف تتوفر في الصين ابتداءً من 18 فبراير/شباط الجاري، لتكون بذلك الدولة الخامسة التي تتوفر فيها بعد كل من الولايات المُتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، بالإضافة إلى إسبانيا وهونج كونج.

وتأتي أهمية إطلاق الخدمة في الصين من تعاقد آبل مع شركة UnionPay، التي تُعد من أكبر شبكات الدفع الإلكتروني في الصين، بالإضافة إلى 19 مصرف آخر، وهو يجعله الإطلاق الأكبر إذا ما قُورن بإطلاق الخدمة في الولايات المُتحدة على سبيل المثال التي تعاقدت آبل فيها مع البنوك بشكل تدريجي.

إضافة إلى ذلك، تُستخدم أجهزة آيفون 6 و6 بلس ومابعدها من قبل مئات الملايين في الصين حسب تقارير مبيعات آبل، وبالتالي سوف تستفيد شريحة واسعة من الخدمة فور إطلاقها.

وتدخل آبل في منافسة شرسة مع شركتي علي بابا Ali Baba ووي تشات WeChat، حيث تُسيطر الأولى على سوق الدفع الإلكتروني في الصين، بينما توفر وي تشات الكثير من الحلول مثل دفع الفواتير، أو إتمام حجوزات الطيران من داخل التطبيق المُعد أساسًا للتواصل الفوري بين المُستخدمين.

وتعتمد خدمة آبل للدفع الإلكتروني على تقنية اتصال المدى القريب NFC، وتحتاج المحلات التجارية إلى دعم منصّتها مما أعاق انتشارها على نطاق واسع، خصوصًا إذا ما قورنت بخدمة سامسونج للدفع الإلكتروني Samsung Pay التي تدعم جميع أجهزة الدفع الإلكتروني دون استثناء.

وعلى صعيد خدمات الدفع الإلكتروني، لم تفلح شركة باي بال Paypal المُتخصصة في توفير حلول الدفع الإلكتروني في دخول السوق الصينية على الرغم من مُحاولاتها التي بدأت قبل سنين، وهو ما يعكس جدّية شركة آبل واهتمامها في دخول هذه السوق من خلال التعاقد مع 20 مصرف قبيل إطلاق الخدمة رسميًا.

