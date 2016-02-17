أرخص هاتف أندرويد.. بـ 4 دولارات

أطلقت شركة Ringing Bells الهندية، اليوم الأربعاء، أرخص هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد في العالم بسعر 4 دولارات أميركية فقط.

وأُطلق على الهاتف الجديد اسم Freedom 251، وهو يعمل بنظام أندرويد 5.1 ويدعم إمكانية استخدام شريحتي اتصال متوافقة مع الجيل الثالث 3G للبيانات الخلوية.

وعلى صعيد المواصفات الاعتيادية، يحمل الجهاز شاشة بحجم 4 إنش بدقة 960×540 بيكسل، مع معالج رباعي النواة بتردد 1.3 جيجا هيرتز، وذاكرة عشوائية بمساحة 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 8 جيجابايت قابلة للزيادة حتى 32 جيجابايت باستخدام بطاقة ذاكرة من نوع microSD.

ويحمل الجهاز كاميرتين أمامية بدقة 0.3 ميجابيكسل، وخلفية بدقة 3.2 جيجابيكسل، مع بطارية بحجم 1.450 ميلي أمبير.

وقالت شركة Ringing Bells إن الجهاز تمت صناعته بمُساعدة الحكومة الهندية التي دعمت هذا المشروع بشكل كبير لإطلاق أرخص هاتف ذكي في العالم.

وعبّر الكثير من المُستخدمين عبر الشبكات الاجتماعية عن دهشتهم من سعر الجهاز، مع التشديد على أن تقييمه سوف يعتمد أولًا وأخيرًا على أداء الجهاز ومدى جودته مع مرور الوقت.

ولا يُعتبر جهاز Freedom 251 الأول للشركة الهندية، حيث سبق وأن أطلقت هاتف Smart 101 الذي يأتي بمواصفات متوسطة الجودة ويتوفر بسعر 45 دولارا أميركيا داخل الأسواق الهندية فقط.

وأعلنت الشركة أن الطلبات المُسبقة على الجهاز سوف تبدأ في تمام الساعة السادسة من صباح الخميس 18 فبراير، على أن يتم شحنه وإيصاله للمُستخدمين مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري.