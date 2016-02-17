فلسطيني يطلق لوحة مفاتيح للمكفوفين "مجاناً" على أندرويد

أطلق مطور برمجيات فلسطيني تطبيقًا جديدًا للهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، وهو عبارة عن لوحة مفاتيح موجهة للمكفوفين وضعاف البصر.

وقال المطور محمد مفيد البنا أمس الإثنين إن لوحة المفاتيح، التي تحمل اسم "سويفت برايل" SwiftBraille، والتي تستهدف المكفوفين وضعاف البصر، توفر لهم إمكانية الكتابة بلغة برايل باللغتين العربية والإنجليزية على الأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد التابع لشركة جوجل.

وأضاف البنا أن تطبيق SwiftBraille – بنسخته التجريبية – هو الأول المتوفر على متجر جوجل بلاي مجانًا، ويدعم العربية بشكلها الكامل من أحرف وعلامات تشكيل، كما يدعم الإنجليزية، وهو يتيح للكفيف الطباعة بلغة برايل ليس فقط من خلال الأحرف، بل الأرقام ورموز شائعة الاستخدام، وكذلك رموز العمليات الرياضية.

ويتيح التطبيق التبديل السريع بين لوحات المفاتيح العربية والإنجليزية، كما يوفر التطبيق خمس لوحات مفاتيح لكل لغة، إذ يجري نطق كل حرف، أو رقم، أو رمز، أو كلمة، أو رسالة، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضح البنا أن الفكرة الرئيسية من التطبيق ليست الضغط على نقاط برايل وحسب، بل بتوصيل النقاط معًا ليشكل الحرف، أو الرقم، أو الرمز بما يمثله في لغة برايل، إذ يمكن للمستخدم التوصيل بين النقاط إما بأصبع واحد أو اثنين كحد أقصى في آن واحد.

ويمكن كذلك تخصيص لوحة المفاتيح، وتغيير ألوان أو تكبير نقاط برايل، وهي ميزة تستهدف ضعاف البصر الذين يستخدمون لغة برايل. ويوجد شاشة تدريب – لا تزال قيد التطوير – تتيح للمستخدم التدرب على لغة برايل ليطبع على نحو أسرع فيما بعد.

وقال البنا إن التطبيق يوفر إمكانية الطباعة حتى لو كان الهاتف بالوضع الرأسي أو الأفقي، ثم إنه يعمل بتوافق تام مع تطبيق جوجل TalkBack، وهو تطبيق مساعد شخصي موجه للمكفوفين ومدمج في نظام أندرويد.

ويمكن لمستخدمي الإصدار 4.1 "جيلي بين" وما بعده من نظام التشغيل أندرويد تنزيل تطبيق لوحة المفاتيح SwiftBraille الذي لا يتجاوز حجمه 1.9 ميجابايت من متجر جوجل بلاي.

