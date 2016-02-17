كيف تؤمن حسابك على إنستغرام؟

تستعد شبكة إنستغرام Instagram لمشاركة الصور لطرح ميزة التحقق بخطوتين Two-Step Verification إلى تطبيقها، وتساهم الميزة بتشكيل طبقة ثانية من الحماية لتأمين حسابات المستخدمين من احتمالات تعرضها للاختراق أو السرقة.

وتأتي هذه الميزة من انستغرام بعد اعتمادها من قبل العديد من الشركات مثل غوغل وياهو والشركة الأم فيسبوك التي أضافت هذه الميزة منذ أربع سنوات مضت.

وتتيح ميزة التحقق بخطوتين تأكيد المستخدم لعملية تسجيل دخوله إلى حساب إنستغرام من خلال رمز تأكيد ثاني يصله إلى الهاتف المحمول.

ويتم ذلك عند محاولة المستخدم تسجيل الدخول من جهاز جديد، مما يمنع المخترق من الوصول إلى حساب المستخدم في هذه الحالة حتى لو امتلك كلمة المرور الصحيحة الخاصة بالحساب.

ولجأت إنستغرام إلى هذه الخطوة بعد تعرضها للعديد من المشاكل والاختراقات لحسابات المشاهير لديها، حيث تملك الشبكة حوالي 400 مليون مشترك حالياً بما في ذلك العديد من المشاهير والعلامات التجارية والفنانين.

وأدى إهمال الشبكة لهذه الميزة إلى وضع حسابات العديد من المستخدمين موضع الخطر، كما تسمح باحتمالية حدوث اختراقات كبيرة تسبب خسائر مالية وضغط هائل.

ويمكن للمخترقين عند الوصول إلى الحساب الخاص بالضحية القيام بحذف الصور الخاصة به أو مهاجمة أصدقائه، بالإضافة لإغراق الخط الزمني بإعلانات لمنتجات تجارية إلكترونية وعروض احتيال.

يشار إلى قيام الشبكة في الشهر الماضي بتوفير إمكانية استخدام أكثر من حساب في تطبيقها لأجهزة آيفون العاملة بنظام آي أو إس iOS، وكانت إنستغرام قد قامت في شهر نوفمبر من عام 2015 المنقضي بتوفير هذا الخيار بصورة تجريبية لبعض مستخدمي نظام أندرويد.