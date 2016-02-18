تسجيل ومشاركة فيديو برسائل تويتر الخاصة

أعلنت شبكة التدوين المصغرة تويتر عن إضافتها ميزة أساسية أخرى تتمثل بإمكانية تسجيل ومشاركة مقاطع الفيديو ضمن الرسائل الخاصة، وتمت إتاحة الميزة الجديدة عبر التطبيق الرسمي على نظامي أندرويد وiOS، بينما لا يمكن لمستخدمي موقع الويب تسجيل الفيديو عبر كاميرا الويب.

تأتي هذه الخطوة بعد ساعات فقط من إعلان الشركة إضافتها محرك بحث مخصصاً للصور المتحركة GIF مع الإشارة من قبل الشركة إلى عملها على إضافة زر جديد مخصص لصور GIF المتحركة إلى تطبيقها الرسمي على نظامي أندرويد وiOS بالإضافة لموقع الويب.

وتعمل تويتر على التركيز بشكل أكبر على الأحداث والنشاطات الحية من خلال جعل ميزة الرسائل الخاصة مشابه من حيث الخيارات المتعددة لخدمات الوسائل الاجتماعية الأخرى مثل iMessage وفيس بوك ماسنجر.

وتعاني الشبكة الإجتماعية من بطئ في النمو من حيث عدد مستخدميها وهو ما ظهر بشكل جلي خلال الربع الرابع من العام الفائت.