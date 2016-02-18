غوغل للترجمة تدعم الآن 103 لغات وتغطي 99% من المستخدمين

أعلنت شركة غوغل عن دعمها 13 لغة إضافية ضمن خدمة الترجمة الفورية التابعة لها ترانسليت Google Translate، ليصل العدد الإجمالي للغات المدعومة إلى 103 لغات، وأضافت الشركة أن الخدمة تغطي حالياً حوالي 99% من مستخدمي شبكة الإنترنت.

وتشمل اللغات الـ13 الإضافية الأمهرية والكورسيكية والفريزية والقرقيزية والهاوايية والكردية الكورمانجية واللوكسمبرجية ولغة جزر ساموا والغيلية الاسكتلندية وشونا والسندية والباشتوية ولغة الزوشا المستعملة في جنوب إفريقيا.

وتقول الشركة إن هذه الإضافة تساعد على جلب حوالي 120 مليون مستخدم جديد للخدمة إلى جانب وجود مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، الذين يستطيعون التواصل فيما بينهم عبر خدمة الترجمة.

وكانت الشركة قد أطلقت خدمة الترجمة للمرة الأولى في شهر أبريل من عام 2006، وقدمت عندها خدمة الترجمة بين العربية والإنجليزية باستخدام قوائم وقواعد الترجمة الآلية.

وأضافت الشركة إمكانية الترجمة بين اللغتين الإنجليزية والروسية في شهر ديسمبر من عام 2006، وعملت على إضافة لغات جديدة في عام 2007، لتتمكن الشركة من إضافة 100 لغة خلال أقل من 10 أعوام.

وقامت الشركة بتحديث الصفحة الخاصة بإظهار الميزات المدعومة لكل لغة على حدة، ويتم دعم اللغات التي تم إضافتها اليوم عبر الكتابة فقط.

وتقدم الشركة 6 طرق مختلفة لدعم ترجمة اللغات لديها وهي:

1. الكتابة: عن طريق استخدام لوحة المفاتيح.

2. الحديث: عن طريق المحادثات الصوتية ثنائية اللغة.

3. اللقطة: عن طريق ترجمة الصور النصية بمختلف اللغات.

4. النظر: عن طريق استخدام كاميرا الهاتف للحصول على الترجمة الفورية.

5. الرسم: عن طريق رسم الحروف أو الرموز باستخدام اصابع اليد.

6. بدون اتصال: تسمح بالحصول على ترجمة النص بدون اتصال بيانات.