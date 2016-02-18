هكذا تشارك بصور GIF عبر "تويتر" مباشرة

شهدت الفترة الماضية انتشاراً كبيراً للصور المتحركة المعمولة بصيغة GIF والتي تم دعمها على مختلف الخدمات والشبكات الاجتماعية الشهيرة، إضافة إلى توفير طرق مريحة وسهلة الوصول إلى مجموعة كبيرة من الصور لمشاركتها على الشبكات ومع الأصدقاء، وهو ما يوفره تطبيق "فيسبوك ميسنجر" على سبيل المثال.

الآن بدأت شبكة "تويتر" بتوفير ذلك أيضاً، بحيث قامت بإضافة زر جديد يُتيح لمستخدمي تطبيقها الرسمي على أجهزة أندرويد و iOS الوصول السريع إلى مجموعة كبيرة من الصور المتحركة الموزعة على أقسام مختلفة، ليتمكن المستخدم بشكل مباشر من تحديد صورة ما ومشاركتها كتغريدة أو رسالة خاصة.

وتتوفر الميزة الجديدة بشكل تدريجي لمستخدمي "تويتر"، والتي تتمثل بوجود أيقونة تحمل اسم GIF موجودة في نافذة كتابة تغريدة جديدة، والتي ستظهر لجميع مستخدمي الشبكة تدريجياً، مع العلم أن الصور المتحركة المعروضة تم جلبها بالتعاون من خدمتي GIPHY وRiffsy.