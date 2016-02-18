Cat S60 .. أول هاتف ذكي في العالم مع كاميرا حرارية

كشفت شركة "كات فونز" Cat Phones، التابعة لشركة المعدات الثقيلة والمحركات "كاتربيلر" الشهيرة، اليوم الخميس عن هاتف ذكي جديد قالت إنه الأول في العالم الذي يملك كاميرا حرارية والأفضل في مقاومة الماء، إلى جانب تمتعه بالعديد من المواصفات التي تجعله قوي البنية.

وأوضحت الشركة المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية شديدة التحمل والإكسسوارات، في بيان لها أنها تعتزم عرض الهاتف، الذي أطلقت عليه اسم "كات إس60" Cat S60، خلال معرض "مؤتمر الجوال العالمي" MWC 2016 الذي يُقام خلال المدة بين 22 و 25 فبراير الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية.

وقالت "كات فونز" إن Cat S60 يمتاز باحتوائه على كاميرا حرارية مدمجة من إنتاج شركة "فلير" FLIR، المتخصصة في مجال التصوير الحراري، تسمح لمستخدميه بأن يكونوا الأوائل في العالم في استخدام هواتفهم الذكية في العديد من الحالات، بما في ذلك: الكشف عن فقدان الحرارة حول النوافذ والأبواب، واكتشاف الرطوبة والعزل، و تحديد مقدار ارتفاع حرارة الأجهزة الكهربائية والدوائر: فضلًا عن الرؤية في الظلام الدامس.

وأوضحت الشركة أن الكاميرا الحرارية تعمل على تصوير الحرارة التي لا تراها العين المجردة؛ لتبرز الفروق في درجة الحرارة. ويمكن لها أيضًا التقاط الحرارة وقياس درجة حرارة السطوح من مسافة تتراوح بين 15 و 30 مترًا، إلى جانب القدرة على الرؤية من خلال المواد المظلمة؛ مثل الدخان، مما يتيح استخدامها في مجموعة ضخمة من الاستعمالات، وذلك من قبل عمال البناء، والعاملين في المرافق العامة، وهواة الرياضة في الهواء الطلق، ورجال الإطفاء، وفي حالات الطوارئ.

وقالت "كات فونز" إن Cat S60 مقاوم للغبار والماء بعمق يصل إلى 5 أمتار لمدة ساعة واحدة، مما يسمح باستخدامه ككاميرا تحت الماء. كما قالت إنه متين للغاية وقد نجح في تخطي اختبار المواصفات العسكرية، وقد صُنع ليصمد بعد السقوط على خرسانة من ارتفاع 1.8 متر.

وأضافت الشركة أن شاشة الهاتف، التي تدعم القفازات، تملك سطوعًا عاليًا يتيح استخدامها في ضوء الشمس الساطع، ثم إنها محمية بطبقة من زجاج "جوريلا جلاس 4" تبلغ سماكتها 1 ميليمتر، مع العلم أن سماكة زجاج الحماية على الهواتف الذكية الأخرى لا تتجاوز 0.4 ميليمتر.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات، يقدم Cat S60، الذي يعمل بالإصدار 6.0 "مارشميلو" من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل، شاشة بقياس 4.7 بوصات وبدقة 1280×720 بكسلًا، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 3 غيغابايتات، و 32 غيغابايتًا من مساحة التخزين الداخلية.

ويضم الهاتف، الذي يدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE، معالجًا ثماني النوى من نوع "كوالكوم سنابدراجون 617"، وبطارية بسعة 3,800 ميلي أمبير/ساعة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسلًا، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسلات.

وقالت "كات فونز" إنها تعتزم عرض الهاتف خلال معرض "مؤتمر الجوال العالمي" MWC 2016 بمدينة برشلونة، على أن يُطرح في الأٍواق في وقت لاحق من العام الجاري بسعر 599 دولارا أميركيا.