آبل تطلق تحديثا جديدا لنظام iOS لمعالجة الخطأ 53

أطلقت شركة آبل تحديثاً جديداً للإصدار 9.2.1 من نظام آي أو إس iOS يُعالج بشكل أساسي الخطأ رقم 53 الذي أدى إلى توقف أجهزة آيفون عن العمل عند بعض المُستخدمين.

ولم تتوقف أجهزة آيفون عن العمل بشكل عشوائي، إنما جاء توقفها نتيجة لاستبدال مُستشعر البصمة المُدمج مع زر هوم Home الموجود أسفل الشاشة بزر آخر من مصدر غير موثوق.

وقالت آبل إن الخطأ 53 لا يُمكن اعتباره مشكلة بالنسبة للمُستخدمين لأنه وُجد أساساً لحماية خصوصية أولاً وأخيراً، فتغيير مُستشعر البصمة واستبداله بآخر من مصدر غير موثوق قد يُعرّض بياناتهم للسرقة بكل سهولة، ولهذا السبب يعرض نظام آي أو إس هذا الخطأ نتيجة لعدم أمان المُستشعر المُستخدم.

كما يُمكن للمستخدمين الذين توقفت أجهزتهم عن العمل وصل الهاتف بالحاسب واستخدام برنامج آي تونز iTunes لاستعادة النظام بعد تثبيت الإصدار الجديد، لتعود الأجهزة للعمل بعد تأمين مُستشعر البصمة.

وعند الدخول إلى الإعدادات Settings داخل أجهزة آيفون لن يجد المُستخدم أي تحديث جديد داخل مركز التحديثات Software Updates لأن آبل أكدت أن الإصدار الجديد يتم تثبيته حصراً بعد وصل آيفون بالحاسب.

ولا يُعرف حتى الآن إذا ما كان التحديث الجديد يعالج مشكلة توقف الأجهزة عن العمل بعد تغيير التاريخ إلى 1/1/1970، حيث قالت آبل إنها تعمل على حل للمُشكلة دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

يُشار إلى أن آبل أعلنت أمس الأربعاء 17 فبراير حرباً مفتوحة على قرارات المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية التي أمرت الشركة بالتعاون مع عُملاء FBI وتوفير أبواب خلفية تسمح للحكومة بالتجسس على بيانات المُستخدمين عند الحاجة.

