مكالمات فيديو جماعية لمستخدمي "سكايب" على أندرويد وiOS

قالت خدمة الدردشة الشهيرة "سكايب"، الخميس إنها بدأت إطلاق ميزة مكالمات الفيديو الجماعية لمستخدمي تطبيقها على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس iOS"، وذلك بعد نحو أكثر من شهر من الإعلان عن هذه الخطوة.

وأوضحت "سكايب"، المملوكة لشركة "مايكروسوفت"، أن الميزة أصبحت متاحة لهواتف "آيفون"، وحواسب "آيباد" من "آبل"، وللهواتف الذكية والحواسب اللوحية العاملة بنظام التشغيل "أندرويد" التابع لشركة "غوغل"، في عدد من دول أوروبا الغربية، والولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت الشركة، التي تحظى خدمة الدردشة والاتصالات خاصتها بانتشار واسع، أنها تتوقع إتمام إطلاق ميزة مكالمات الفيديو الجماعية المجانية لمستخدمي هذه الأجهزة في هذه الدول خلال الأسابيع القادمة، لتغطي جميع أنحاء العالم خلال شهر مارس المقبل.

وقالت "سكايب" في بيان لها على مدونتها "في سكايب نؤمن بأن الفيديو ضروري للحفاظ على العلاقات الشخصية مع الناس الذي يهم أمرهم". وأضافت "لذا نقدم تجربة مكالمات الفيديو الجماعية على الهواتف المحمولة والحواسب اللوحية".

وأوضحت الشركة أن الشخص المتحدث خلال مكالمات الفيديو الجماعية، التي تُعرض بالدقة العالية HD، يظهر أمام ومنتصف الفيديو الذي يظهر على كامل الشاشة، كما أكدت على أن الصوت في هذه المكالمات صافٍ، وذلك بفضل مرمز الصوت SILK Super Wide Band خاصتها على خدمة الاتصال عبر السحابة، والذي جاء بالتعاون مع شركة "إنتل".

وتتيح ميزة مكالمات الفيديو الجماعية، التي تقول "سكايب" إنها أصبحت متوفرة على كافة المنصات، لـ25 شخصاً بالتواصل معاً صوتاً وصورةً.

وأضافت "سكايب"، التي تملك أكثر من 300 مليون مستخدم نشط، أن طريقة دعوة الآخرين الجديدة إلى مكالمات "سكايب" أصبحت متوفرة لتطبيقها على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس"، وذلك بعد إطلاقها للحواسب الشخصية قبل أشهر.

وكانت الشركة قد أعلنت منتصف أكتوبر الماضي عن إطلاق ميزة تتيح لمستخدميها على الحواسب الشخصية إمكانية إجراء المكالمات مع المستخدمين حتى دون امتلاكهم لحساب على الخدمة وتسجيل الدخول باستخدامه.

ويمكن لمستخدمي نظامي "أندرويد" و"آي أو إس" تنزيل تطبيق "سكايب" من متجري "غوغل بلاي" و"آب ستور"، أو من خلال الصفحة الخاصة بتنزيل التطبيق على موقع "سكايب".