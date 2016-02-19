"فايرفوكس 2.0" يدعم اللمس ثلاثي الأبعاد D3 على iOS

أصدرت شركة "موزيلا"، الخميس، نسخة جديدة مخصصة لنظام iOS من متصفح" فايرفوكس"، وتحمل النسخة رقم الإصدار 2.0، وتشتمل على العديد من الإضافات البارزة، مثل تحسين مدير كلمات المرور ودعم اللمس ثلاثي الأبعاد D3 على هواتف "آيفون 6 إس" و"آيفون 6 إس بلس".

ويمكن تحميل النسخة الجديدة بشكل مباشر من متجر "آبل"، وكانت "موزيلا" قد أصدرت النسخة الاستعراضية من متصفح "فايرفوكس" لنظام iOS في سبتمبر عام 2015، لتقوم بعدها بإصدار النسخة الرسمية في نوفمبر عام 2015.

وتقدم النسخة الجديدة من المتصفح دعماً لميزة اللمس ثلاثي الأبعاد D3 على هواتف" آيفون 6 إس" و"آيفون 6 إس بلس"، بحيث يمكن للمستخدم الضغط على أيقونة التطبيق لفتح قائمة الوصول السريع والحصول على ثلاثة خيارات، هي فتح آخر رابط مرجعي أو فتح تبويب خاص جديد أو فتح تبويب جديد.

كما حصل المتصفح على دعم لوظائف Peek وPop، بحيث يمكن معاينة التبويبات بشكل أكثر سهولة وإجراء العديد من الأوامر عبر الخيارات، مثل الإضافة لقائمة القراءة أو نسخ الروابط أو إغلاق التبويب.

ويمكن الآن معاينة محتوى الصفحة عن طريق الضغط بشكل خفيف على التبويب ضمن شريط التبويب والتمرير لأعلى للوصول إلى الاختصارات، بدلاً من النقر على الصفحة وانتظار تحميلها ومن ثم الخروج منها.

ويتيح مدير كلمات السر إمكانية التعامل مع تسجيلات الدخول المحفوظة، بحيث يمكن التعامل مع تسجيلات الدخول المحفوظة ضمن الجهاز أو التي تم مزامنتها مع حساب المستخدم الخاص على "فايرفوكس"، كما يمكن القيام بالبحث والتصفية ومشاهدة وتعديل تسجيلات الدخول من خلال خيارات عملية تسجيل الدخول.

ويسمح المتصفح الآن بكتابة استعلام مخصص بشكل مباشر ضمن شريط البحث في Spotlight على أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"آيبود تاتش"، ويمكن البحث عن نص ضمن صفحة ويب مع خيار البحث في الصفحة "Find in Page" عن طريق الضغط على النص بشكل مطول أو من خلال قائمة المشاركة.