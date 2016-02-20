استخدام أكثر من حساب "فيسبوك مسنجر" على أندرويد

أطلقت شبكة" فيسبوك" الاجتماعية تحديثاً جديداً لتطبيق" مسنجر" للمحادثات والمكالمات الفورية جلبت معه إمكانية استخدام أكثر من حساب في نفس الوقت.

وأصبح بإمكان المُستخدمين الآن تسجيل الدخول بأكثر من حساب والانتقال فيما بينهم بكل سهولة، وهي ميزة مفيدة لمن يمتلك حساب شخصي وحساب لشركة أو نشاط تجاري، حيث لم يعد بحاجة إلى تسجيل الخروج من حساب، وتسجيل الدخول باستخدام الآخر.

وقالت "فيسبوك" في بيان على حساب "مسنجر" في الشبكة الاجتماعية إن الكثير من المُستخدمين يتشاركون الحاسب اللوحي أو الهاتف الذكي، وهي عادة شائعة بين أفراد العائلة، ولهذا السبب وجد مُهندسو "فيسبوك" ضرورة توفير خيار يسمح لهم بتسجيل الدخول باستخدام أكثر من حساب لتوفير عناء ووقت الانتقال بينها.

ويُمكن للمُستخدمين ربط الحسابات من خلال التوجه إلى الإعدادات Settings ثم الحسابات Accounts وتسجيل الدخول بالحسابات من خلال كتابة البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، وكلمة المرور. وستحافظ "فيسبوك" على سرّية وخصوصية كل حساب، حيث لن ترد تنبيهات عند ورود رسائل جديدة، إنما فقط ستكتفي بعرض عدد الرسائل الموجودة تاركةً خيار تغيير الحساب للمُستخدم نفسه.

وكنوع من الأمان والخصوصية، سيطلب تطبيق "مسنجر" من المُستخدم كتابة كلمة مرور الحساب بعد أول مرة يقوم بالانتقال فيها، ليعرض بعدها خيار يسمح بحفظ كلمة المرور والانتقال فوريًا دون الحاجة إلى كتابة كلمة المرور في كل مرّة.

وتتوفر ميّزة تعدد الحسابات لمُستخدمي "أندرويد" فقط دون تحديد موعد مُحدد لتوفيرها للأجهزة العاملة بنظام "آي أو إس iOS" أو "ويندوز 10". كما تستعد الشركة أيضاً إلى توفير إمكانية إرسال الرسائل النصية القصيرة SMS من داخل "مسنجر"، وهو خيار ظهر لبعض مُستخدمي "أندرويد" أيضاً قبل بضعة أيام.