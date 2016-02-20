سامسونغ تكشف عن أحدث منتجاتها في 2016

كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم عن ابتكارات جديدة خلال فعاليات منتدى سامسونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2016 المنعقد في مدينة لشبونة، البرتغال.

وأعلنت سامسونغ عن إطلاق فئة منتجات جديدة للأجهزة المتنقلة من خلال تقديم غالاكسي تاب برو إس، الذي يجمع المزايا الأكثر طلباً وشعبية في الكمبيوترات الشخصية والأجهزة اللوحية.

وقالت الشركة إنه وفي أقل من عام واحد ارتقت بمنصة الواقع الافتراضي الخاصة بها من مستوى المفهوم إلى حالة تبنٍ واسعة من خلال توسيع قدرات نظارات الواقع الافتراضي Gear VRلتتوافق مع نطاق واسع من أجهزة سامسونغ.

وقدّمت سامسونغ ساعة جير إس 2 كلاسيك بلونين جديدين ينبضان بالحياة والروعة هما الذهبي الوردي، والبلاتينوم، انعكاساً لالتزامها بتقديم خيارات أكثر مع مواد أكثر تنوعاً لعملائها.

وكشفت سامسونغ الستار أيضاً عن مجموعة سامسونغ غالاكسي A (2016)، وهو جهاز هاتف ذكي عصري يدمج مزايا الشاشة الكبيرة والإطار النحيل قياس 2.7 ملم.

كما كشفت الشركة عن تلفزيونات سامسونغ الذكية للعام 2016، المصممة اعتماداً على نظام التشغيل Tizen، مزايا السهولة والتمكين للمستخدم خلال البحث والوصول إلى المحتوى والخدمات المفضلة لديه من التلفزيون والأفلام والألعاب ومعلومات البرامج وغيرها من مكان واحد.

ويقوم التلفزيون الذكي بالتعرف أوتوماتيكياً على نوع الجهاز، والألعاب، والمحتوى، ونظام المسرح المنزلي، التي تتصل بالتلفزيون. وهو ما يسمح للمستخدم بالتحكم بالأجهزة باستخدام الجهاز الذكي للتحكم عن بعد - بدون الحاجة إلى أي إعدادات تثبيت.

وقدّمت سامسونغ تكنولوجيات جديدة، حيث تعتبر ثلاجة سامسونغ TR7000 مع تكنولوجيا التبريد المزدوج بلس (Twin Cooling Plus™)، الثلاجة ذات المبرد العلوي الأولى التي تمتلك نظامي تبريد مستقلين تماماً لكل من المبرّد والمجمّد.