طريقة استخدام الرموز التعبيرية Emoji على "غوغل كروم"

تعتبر الرموز التعبيرية أو ما يُعرف بـ Emoji أحد أبرز الوسائل المساعدة في إيصال المشاعر أثناء المحادثة مع الآخرين، ولكن للأسف لا تزال أجهزة الحاسب تفتقر إلى لوحة مفاتيح داعمة بشكلٍ أساسي لهذه الرموز، ويتطلب كتابتها معرفة الاختصار الخاص بها إن كانت متاحة في الموقع الذي يستخدمه المستخدم أساساً.

ولكن مع إضافة EmojiOne يمكن للمستخدم اختيار الرموز التعبيرية بكل سهولة وكأنه يملك لوحة مفاتيح خاصة بها تعمل على متصفح "غوغل كروم" والمتوفرة على" متجر كروم"، بحيث يمكن ببساطة تثبيت الإضافة والوصول السريع إلى لوحة خاصة بعرض مختلف الرموز التعبيرية.

وتقوم الإضافة بتوفير أحدث الرموز التعبيرية وبمختلف الألوان المتاحة لها، والتي يمكن تبديلها دون الحاجة للنقر المطوّل على الرمز التعبيري كما هو الحال مع الأجهزة المحمولة، مع إمكانية التحكم بحجم الرموز التعبيرية وكذلك استخدام البحث وغير ذلك من الميزات.