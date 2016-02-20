ميزات جديدة لـ"مايكروسوفت للترجمة" على آيفون وأندرويد

أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثا جديدا لتطبيق Microsoft Translator للترجمة على نظامي أندرويد وآي أو إس iOS وفرت من خلاله ميزات جديدة لمنافسة تطبيق ترجمة غوغل الذي يحظى بشعبية على هذه الأنظمة.

ويُمكن الآن لمُستخدمي تطبيق ترجمة مايكروسوفت على أندرويد الاستفادة من خاصية الترجمة دون اتصال بالإنترنت، حيث تدعم هذه الخاصية تسع لغات هي الروسية، والإيطالية، والصينية، والإسبانية، بالإضافة إلى البولندية، والفرنسية، والألمانية، والبرتغالية وأخيراً الفيتنامية.

وقالت مايكروسوفت في موقعها الرسمي إن خاصية الترجمة دون اتصال بالإنترنت على أندرويد مبنية باستخدام مُحرك ذكي يعتمد على تقنيات التعلّم الذاتي العميق Deep Learning، وهو نفس المُحرك المُستخدم في برنامج سكايب، وترجمة مايكروسوفت على الإنترنت، بالإضافة إلى ترجمة مُحرك بحث بينغ.

وأضافت الشركة إن هذا المُحرك هو الأول من نوعه في هذا المجال، وعملت خلال الفترة الماضية على تحسين ترجمته بشكل كبير لتقديم تجربة استخدام تُساوي من ناحية الجودة الترجمة عند توفّر اتصال بالإنترنت.

وعلى الجانب الآخر، أطلقت مايكروسوفت تحديثًا لتطبيقها على نظام آي أو إس، الذي تعمل به أجهزة آيفون وآيباد من شركة آبل، حيث أصبح بإمكان مُستخدمي هذه الأجهزة ترجمة النصوص الموجودة داخل الصور من خلال توجيه الكاميرا نحو النص.

وفي هذا الصدد قالت مايكروسوفت إن تقنية التعرّف على المحارف رقميًا OCR سوف تُتيح لمُستخدمي آيفون ترجمة النصوص من الصور الموجودة داخل الألبوم، أو من خلال توجيه الكاميرا نحو النص، وهي ميّزة مُفيدة عند السفر، حيث لا يحتاج المُستخدم سوى لوضع النص أمام الكاميرا ليقوم التطبيق بالبقية.

وتدعم خاصيّة ترجمة النصوص من الصور 21 لغة من بينها الصينية، والتركية، والفرنسية، والألمانية، بالإضافة إلى الهولندية، والإنجليزية، والإيطالية، واليابانية.

ولم تذكر الشركة السبب وراء توفير الميّزات الجديدة لنظام دون الآخر، لكنها وعدت بتوفير الترجمة دون اتصال بالإنترنت قريبًا لمُستخدمي أجهزة آيفون، دون نسيان خاصية ترجمة النصوص من الصور التي ستأتي في وقت لاحق لنظام أندرويد.

ويتوفر تطبيق مايكروسوفت للترجمة الفورية مجانًا في متجر غوغل بلاي لمُستخدمي أندرويد، ومتجر آب ستور بالنسبة لمُستخدمي أجهزة آيفون وآيباد.