هكذا تزيل الإعلانات عن يوتيوب!

يستخدم العديد من الأشخاص إضافات تساعدهم على إيقاف عرض الإعلانات على متصفحات الإنترنت التي يستخدمونها، وأحد أشهر الإضافات في هذا المجال إضافة تدعى Adblock، والتي تقوم بمنع الإعلانات من الظهور ضمن المواقع أثناء التصفح.

ولكن الإضافة الأساسية لا تعمل مع الإعلانات التي تظهر داخل فيديوهات يوتيوب، ومن أجل ذلك يمكن استخدام Adblock for Youtube، والتي تقوم بإزالة الإعلانات من يوتيوب بشكل كامل، وذلك بمجرد تثبيت الإضافة وتشغيلها.

وتتطلب الإضافة الحصول على صلاحيات تسمح لها بإزالة الإعلانات من مقاطع الفيديو على يوتيوب، مع العلم أن عملها يجري على جهاز المستخدم، ولا تقوم الإضافة بتتبّع أو مشاهدة سجل التصفح الخاص بالمستخدم.

