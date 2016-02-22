تعرف على ميزات غالاكسي أس 7 وأيدج أس 7

كشفت شركة سامسونغ عن أحدث الإضافات التابعة لسلسلة هواتف غالاكسي، سامسونغ غالاكسي إس 7 Galaxy S7 وغالاكسي إس 7 إيدج Galaxy S7 edge، وتأتي الهواتف بتصميم أنيق وأداء قوي إلى جانب ميزات الكاميرا المتقدمة وخاصية مقاومة الماء والذاكرة الخارجية.

وقال دي جي كوه، رئيس أعمال الاتصالات المتنقلة لدى شركة سامسونغ للإلكترونيات: "نحن نؤمن بعالم أكثر إشراقاً وأكثر وضوحاً وأكثر ملاءمة وأكثر متعة، ونسعى جاهدين لتقديم رؤية جديدة عبر هاتفي Galaxy S7 و S7 Edge وذلك عبر التصميم الأنيق مع الوظائف والميزات المتعددة بالإضافة لتوفير تجربة محمول سلسة". وأيضا "نقدم للمستهلكين تقنيات تساعدهم في الحصول على المزيد من المنافع والمزايا، وسوف نستمر في دفع هذه الحدود إلى أبعد ما يمكن".

مميزات هواتف غالاكسي الجديدة

وتقدم هواتف غالاكسي الجديدة أول كاميرا مع بيكسل مزودج Dual Pixel في هاتف ذكي، بحيث تقدم صور أكثر إشراقاً وأكثر وضوحاً حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. ويتم ذلك بفضل التكنولوجيا الثورية لتقنية البيكسل المزدوج، والعدسة الأوضح ذات الفتحة الأوسع والبيكسل الأكبر، وتمتلك الكاميرا غالق أسرع وضبط تلقائي للصورة أكثر دقة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. وتقدم الكاميرا الوضعية الجديدة Motion Panorama، والتي تجلب الحركة للصور البانورامية التقليدية، مما يتيح للمستخدم تجربة بصرية شاملة تماماً.

ويتكون تصميم هواتف الجديدة من الزجاج والمعدن، إلى جانب تصميم أنيق ومتين مع انحناءات هندسية توفر قبضة مريحة. وتتيح ميزة Always-On للمستخدمين تجربة مبسطة وسهلة الاستخدام بدون لمس الشاشة للحصول على التاريخ والوقت والتنبيهات دون عناء أو قلق حول فقدان مكالمة أو ملاحظات هامة. وتقدم هواتف غالاكسي إس 7 وإس 7 ايدج ميزة مقاومة الماء دون المساومة على تصميم الهواتف مع دعم معيار IP68 لمقاومة المياه والغبار.

ويوفر هاتف غالاكسي إس 7 ايدج تجربة متقدمة ومريحة مع زيادة كفاءة الاستخدام، وذلك من خلال إنشاء الاختصارات المهمة للمستخدم بسهولة أكبر، مثل البريد الإلكتروني، ووضع صورة شخصية، ووضع البانوراما، أو تطبيقات الطرف الثالث.

وتقدم الهواتف الجديدة تقنية الشحن السلكية واللاسلكية السريعة، وتسمح علبة بطاقة الشريحة الهجينة للمستخدمين بإضافة بطاقة MicroSD يصل حجمها إلى 200 جيجابايت لتوفير مساحة تخزين إضافية، كما توفر هذه العلبة في بعض البلدان إمكانية استخدام بطاقتي سيم معاً.

كما قدمت سامسونغ تحديثات مهمة لتحسين أداء الألعاب على الهواتف الجديدة، بحيث يسمح المعالج القوي والبطارية الأكبر بضمان وقت لعب أطول، ويحافظ نظام التبريد الداخلي للجهاز على الحفاظ عليه من ارتفاع درجة الحرارة.

وتشكل إضافة Game Launcher ميزة إضافية للاعبين بحيث تسمح لهم بإدارة استهلاك البطارية وتقليل التنبيهات، ويمكن للمستخدم تسجيل تجربة الألعاب الخاصة بهم أو مشاركة الشاشة الخاصة بالألعاب مع الآخرين، وتعطي واجهات التطبيقات البرمجية Vulkan API للمستخدمين القدرة على تشغيل الألعاب ذات الرسوميات العالية الأداء مع التقليل من استهلاك البطارية.

وتواصل سامسونغ دفع حدود الأجهزة والبرمجيات والخدمات لتقديم أجهزة مصممة لتحسين كيفية ربط المستهلكين والمشاركة والتنظيم في سبيل الحصول على المزيد من الحياة، وتقوم الشركة بإعادة تعريف ما هو ممكن خارج حدود التكنولوجيا اليوم من خلال تقديم تجربة محمول سلسلة.

وتسمح إمكانيات الربط السلس على وصل هواتف غالاكسي إس 7 وغالاكسي إس 7 ايدج بساعة Gear S2 Classic الجديدة لمراقبة أنشطة اللياقة البدنية، أو التوصيل مع نظارة الواقع الافتراضي Gear VR، بحيث تقوم سامسونغ بإعادة تعريف ما هو ممكن ضمن تجربة المحمول وخارجها.

وبإمكان مستخدمي الهواتف الجديدة الحصول على خدمة دفع ممتازة بواسطة الهاتف المحمول عبر خدمة سامسونغ باي Samsung Pay الآمنة والسهلة الاستخدام والتي تعمل في أي مكان تقريباً، والمحمية بواسطة KNOX وميزة قارئ بصمات الأصابع، والتي تعمل عبر تقنية الاتصال NFC وتقنية النقل المغناطيسي الآمن MST وتقنية الباركود، مما يجعل الدفع عبر الهاتف المتحرك في متناول مختلف الأشخاص. وتتوفر الهواتف في الأسواق ابتداءً من منتصف شهر مارس المقبل.