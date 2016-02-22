هكذا تحول الكتابة إلى صور على آيفون

يقوم العديد من الأشخاص بمشاركة الصور مع أصدقائهم عبر وسائل الدردشة وشبكات التواصل الاجتماعي، وتكون بعض الصور عبارة عن كلام مصمم بأسلوب بسيط وجميل، بحيث يكون قادراً على إيصال الفكرة منه بشكلٍ أفضل من كونه مكتوبا كنص فقط.

تطبيق MOOD المتوفّر لمستخدمي أجهزة آيفون عبر متجر آب ستور هو عبارة عن لوحة مفاتيح تسمح للمستخدم بتحويل الكتابة التي يقوم بكتابتها على خدمات الدردشة والتواصل بشكلٍ مباشر إلى صور مصممة بأسلوب جميل يمكن إرسالها للآخرين فوراً.

ويوفر التطبيق أكثر من 50 فلترا جاهزا للصور التي يتم إعدادها بالاعتماد على النص الذي يكتبه المستخدم، ويمكن استخدام التطبيق مع مختلف خدمات الدردشة، وذلك عن طريق إضافته كلوحة مفاتيح، ومن ثم استخدامه داخل الدردشة عن طريق الكتابة ومن ثم اختيار الفلتر، وبعد ذلك نسخ الصورة المطلوبة ولصقها في المكان المناسب لمشاركتها مع الأصدقاء.