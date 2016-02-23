عدد مستخدمي الإنترنت بلغ 3.2 مليار شخص في 2015

بلغ عدد الأشخاص الذين يتمتعون بخدمة الإنترنت 3.2 مليار نهاية العام 2015 إلا أن 4.1 مليار شخص لا يزالون غير قادرين على ولوج الشبكة العنكبوتية على ما أظهرت دراسة نشرتها شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وقد حصل نحو 200 مليون شخص إضافي على خدمة الإنترنت العام الماضي بفضل "ارتفاع العائدات العالمية"، على ما أوضح التقرير حول "وضع الاتصال"، وهو الثاني من نوعه الذي تنشره الشبكة.

وقالت "فيسبوك" إن "بقية سكان العالم بحاجة إلى مساعدة للتمكن من الحصول على خدمة الإنترنت والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها".

وكتبت المجموعة تقول إن "العالم المتطور موصول جدا بالإنترنت إلا أن العالم النامي متأخر جدا"، مشيرة إلى أن "المدن موصولة جدا بالإنترنت فيما تفتقر مناطق ريفية كثيرة إلى ذلك. وكلما تراجعت العائدات، تراجعت إمكانية الحصول على خدمة الإنترنت. وفي الكثير من الدول تستخدم النساء الإنترنت أقل بكثير من الرجال. وحتى لو توافرت للجميع المنشآت الضرورية فإن مليار شخص تقريبا لا يزالون أميين وغير قادرين تاليا على الاستفادة من محتويات الإنترنت".

واعتبر التقرير أن تحسين الوصول إلى الإنترنت "يشكل تحديا رئيسيا يتطلب تعاون الكثير من الأطراف من خلال الابتكار والاستثمار"، مشيرا إلى أنه في غياب التغير الملحوظ في الميول الحالية سيبقى أكثر من 3 مليارات شخص محرومين من الإنترنت بحلول العام 2020.