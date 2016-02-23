"آب ستور" كما لو أنك في الثمانينيات

في الإنترنت كم كبير من الأفكار الغريبة والممتعة التي يتبادلها الأصدقاء، بهدف التسلية والترفيه، دون أن يكون لها فائدة عملية.

موقع Retro يتيح للمستخدم إمكانية تجربة استخدام متجر آب ستور أو متجر غوغل بلاي، كما لو أنه في الثمانينيات، بحيث يتم عرض المحتوى الموجود ضمن المتجر ضمن شاشة زرقاء اللون تُشبه إلى حدٍ ما شاشة BIOS وأسلوب الأجهزة الإلكترونية القديمة جداً.

ويوفر الموقع إمكانية تصفح جميع أقسام متجري آب ستور وغوغل بلاي، مع إمكانية مشاهدة كافة التطبيقات ومعلوماتها، مع إمكانية الدخول إلى صفحة أي تطبيق الفعلية على المتجر المختار بسهولة، وهو متوفر بعدة لغات.