أميركا.. غالاكسي s7 متوفر بالطلب المسبق

أعلنت شركة سامسونغ رسمياً عن توفير هاتفيها غالاكسي إس 7 وغالاكسي إس 7 إيدج للطلب المسبق في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد يومين فقط من الإعلان عنهما.

وسيحصل المستخدمون بعد طلب الأجهزة مسبقاً على نظارة سامسونغ للواقع الافتراضي Samsung Gear مجاناً، بالإضافة إلى ست ألعاب.

ويأتي هاتف جالكسي إس 7 بشاشة 5.1 إنش وهو مقاوم للماء بمعيار IP68ويدعم بطاقة ذاكرة خارجية كما زودت سامسونغ الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 5 ميغابيكسل. أما غالاكسي إس 7 إيدج فهو لا يختلف من ناحية المواصفات عن إس 7 باستثناء حجم الشاشة مُنحنية الأطراف والتي تبلغ 5.5 إنش.