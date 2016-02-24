كيف تستخدم ردود الفعل المختلفة على "فيسبوك"؟

بدأت شبكة "فيسبوك" الاجتماعية اليوم الأربعاء بتوفير خيارات ردود الفعل التي تُضاف إلى جانب خيار الإعجاب لجميع مستخدميها حول العالم رسمياً، والتي يمكن من خلالها التعبير عن المشاعر بشكلٍ أوضح أثناء الإعجاب في المنشورات، فيمكن وضع تعبير الغضب أو الحزن أو الضحك بدلا من الإعجاب فقط.

يمكن الاستفادة من الميزة الجديدة ابتداءً من اليوم، بحيث يكفي أن يتوجّه المستخدم إلى أي منشور على "فيسبوك"، وعندما يتوقّف على زر الإعجاب فإن مزيداً من الخيارات ستظهر، بما في ذلك الحب والضحك والتّعجب والحزن والغضب، بالإضافة إلى خيار الإعجاب الأساسي الذي يمكن ضغطه مباشرةً.

ويُمكن لأصحاب المنشورات التي تلقت ردود فعل مختلفة معرفة عدد ردود الفعل التي وردت بشكلٍ تفصيلي عن طريق النقر على أسماء الأشخاص الموجودة بجانب ردود الفعل، ومن ثم ستظهر قائمة يمكن من خلالها تصفية نتائج كل رد فعل بالإضافة إلى وضع رمز رد الفعل الذي قام به أي شخص على طرف صورته، مع العلم أن هذه المشاعر تظهر حالياً على نسخة الحاسب فقط، ويفترض أن تصل إلى نسخة الهواتف المحمولة قريباً.