إل جي لا تعتزم إطلاق هاتف جديد من سلسلة نيكسوس

نقل موقع "سي نت" Cnet المعني بشؤون التقنية عن متحدث باسم إل جي قوله إن الشركة لا تعتزم إطلاق هاتف ذكي من سلسلة “نيكسوس” Nexus التي تنتجها بالتعاون مع شركة جوجل، هذا العام.

وقال المتحدث باسم الشركة الكورية الجنوبية، التي أنتجت حتى الآن ثلاثة هواتف من سلسلة نيكسوس، خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2016 في مدينة برشلونة الإسبانية إن "إل جي تحتاج للتركيز على علامتها التجارية خاصتها".

ويأتي هذا القرار بينما تعتزم إل جي تركيز مواردها للترويج لهاتفها الذكي الأحدث “جي5” G5، الذي أعلنت عنه يوم الأحد الماضي، والذي تأمل في أن يتمكن من منافسة الهواتف الرائدة في السوق، مثل "جالاكسي إس7".

ويُعتقد أن قرار إل جي يوضح أيضًا إيجابيات وسلبيات بناء هاتف نيكسوس، ففي حين أن الشراكة مع جوجل توفر امتياز بناء هاتف ذكي مع أحدث نسخة من نظام التشغيل أندرويد، التابع لجوجل والذي تلقي بكل ثقلها عليه.

وقال المتحدث باسم الشركة إن إل جي "سعيدة تمامًا" بعلاقاتها وعملها على هواتف نيكسوس، ولكن المشروع يتطلب الكثير من الموارد التي يفضل وضعها في هواتف ذكية تحمل علامتها التجارية.

وصرح المتحدث أيضًا بأن إل جي، التي تربطها بجوجل علاقة أخرى، وهي اعتماد نظام التشغيل “أندرويد وير” في ساعاتها الذكية، تعتزم إعادة الجيل الثاني من ساعتها "إل جي ووتش أوربين إل تي سي" LG Watch Urbane LTE خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وكانت الشركة قد سحبت الساعة من السوق بعد أقل من أسبوع من طرحها للبيع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب مشكلات في الشاشة.

وكشفت المتحدث باسم إل جي أيضًا أن الشركة لا تعتزم خلال العام 2015 إطلاق هاتف جديد من سلسلة "جي فلكس" G Flex ذات الشاشات المنحنية، وذلك للتركيز على هاتفها “جي5” G5 وهاتف آخر من سلسلة “في” V في وقت لاحق من العام الحالي.

