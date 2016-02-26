"فيسبوك" تطلق منصة إعلانات للأجهزة المحمولة

أطلقت شبكة "فيسبوك" منصة جديدة تسمح للمروجين بنشر إعلاناتهم على كامل مساحة الشاشات في الهواتف المحمولة، ومن شأنها أن تنافس الإعلانات التلفزيونية.

وستستمر الشبكة في عرض الإعلانات في نشرة المستجدات على شكل صور وفيديوهات، لكن في حال استخدم المروج هذه المنصة الجديدة المعروفة بـ "كانفاس"، تكفي كبسة زر لجعل الإعلان يفتح على الشاشة بكاملها مع محتويات تفاعلية و"غامرة"، بحسب ما كشف مسؤولون من موقع التواصل الاجتماعي خلال عرض الخدمة الجديدة.

وسيتسنى للمستخدم التفرج على سلسلة صور وفيديو بنسق بانورامي، فضلاً عن الكبس على بعض العناصر للحصول على معلومات إضافية.

وقالت المسؤولة في "فيسبوك" جيسيكا واتسون: "رفعنا مستوى توقعات المستخدمين والمروجين على الأجهزة المحمولة".

وأظهرت التجارب تفاعل المستخدمين بطريقة إيجابية، بحسب ما أكد المسؤول في "فيسبوك"، باريش راجوات، الذي صرح بأن "53% من الناس تفرجوا على أكثر من نصف محتويات كانفاس".

وتحمل محتويات "كانفاس" المخزنة مباشرة من شبكة "فيسبوك" بطريقة شبه تلقائية، خلافاً للإعلانات التقليدية التي تحيل إلى صفحات مواقع أخرى.

ولفتت تشارلين لي المحللة لدى "ألتيمتر" إلى أنه "بات لدينا منتج إعلامي قادر على منافسة الإعلانات المتلفزة التي لا تتخطى مدتها 30 ثانية"، وهو يتميز أيضا بإمكانية تكييفه مع حاجات المستخدمين بفضل المعلومات المتوفرة عنهم على "فيسبوك".

وأصبحت منصة "كانفاس" متوفرة منذ الخميس للمروجين المتعاونين مع "فيسبوك" في أنحاء العالم أجمع والبالغ عددهم 2.5 مليون، وهي تتماشى مع الأجهزة العاملة بنظام "آي او اس" من "آبل" و"أندرويد" من "غوغل".