ما هو سر حرف "آي" في أجهزة "آبل"؟

تبدأ العديد من منتجات "آبل" بحرف "آي" في بداية الكلمة، مثل "آي فون" و"آي باد" و"آي تيونز" و"آي وتش". وبات هذا الحرف رمزاً مشهوراً لشركة "آبل".

وبحسب ستيف جوبز، مدير ومؤسس الشركة آنذاك، فإن هناك العديد من الأشياء في اللغة الإنجليزية التي تبدأ بحرف "آي"، وهي كالآتي: إنترنت، استقلالية، معلومات وإلهام ( internet، independence، information، inspiration) جاء ذلك أثناء عرض جوبز جهاز "آي ماك".

واستعمل حرف "آي" أول مرة عام 1998، عند إطلاق جهاز كمبيوتر "آي ماك"، معلناً بذلك بداية عصر جديد لشركة "أبل".

وصرح ستيف جوبز، عند تقديمه الجهاز الجديد، بأن الهدف من الجهاز هو "تلبية رغبات المستهلكين، الذين أقروا أن سبب استعمالهم للكمبيوتر هو الإنترنت".

وأطلق جهاز "آي ماك" في الأسواق في ظل إقبال عالمي مرتفع على شبكة الإنترنت، والتي أشعلت المنافسة بين شركات تصنيع الحواسيب آنذاك.

ورغم أن هذا الجهاز (آي ماك) هو عبارة على جهاز كمبيوتر من نوع "ماكنتوش"، ولكن ما يميزه هو إمكانية ربطه بالإنترنت بشكل بسيط وسريع، تماماً كما يرغب مستخدمو الكمبيوتر، وهذه هي الغاية.

وقال جوبز: "صحيح أننا شركة لتصنيع الحواسيب الشخصية، ولكن حاسوب "آي ماك" صنع ليربط الشخص بالشبكة. صنعناه ليكون جهازاً للتعليم. هذا ما يدفع المستخدمين لشرائه. كما أن آي ماك هو جهاز مثالي للحصول على المعلومة".

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي فإن هذا الحرف في الغالب يعود إلى كلمة "الإنترنت" Internet.