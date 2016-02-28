طريقة طمس أي جزء في فيديوهات يوتيوب

أطلقت خدمة مشاركة الفيديو "يوتيوب" أداة جديدة تتيح للمستخدمين طمس أجزاء متحركة لا يرغبون بظهورها، فيما يصورنه وينشرونه عليها، بحيث يمكن طمس أي جزء في الفيديو، مثل لوحة سيارة، أو أرقام هواتف ظاهرة، أو غرف الملابس، أو صور مزعجة، أو ما شابه.

ويمكن الاستفادة من الأداة الجديدة على نسخة سطح المكتب من يوتيوب عن طريق رسم مربع على الجزء المراد طمسه من شريط الفيديو، لتقوم الأداة بتعقب ومتابعة الكائن بينما هو يتحرك في جميع أنحاء الفيديو. كما يمكن أيضاً اختيار متى يبدأ الطمس ومتى ينتهي، أو تغيير حجم مربع الطمس مع تقدم الفيديو.

كذلك يتم الاستفادة من الميزة عن طريق الذهاب إلى خيار إدارة الفيديو ومن ثم الضغط على زر Edit لأي مقطع فيديو يرغب المستخدم بطمس جزء منه، وبعد ذلك يتم الذهاب إلى تبويبEnhancements من الأعلى ومن ثم Blurring effects، بعد ذلك يتم الضغط علىEdit ليظهر الفيديو في تبويب جديد ويتمكن المستخدم من تحديد المنطقة المطلوبة عن طريق الضغط والسحب والإفلات، وبعد ذلك إنهاء العملية بالضغط على Done.