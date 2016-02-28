تعرف على الأجهزة التي لن يعمل عليها واتساب نهاية ٢٠١٦

أعلنت واتساب عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن قائمة بأجهزة الهواتف المحمولة وأنظمة التشغيل التي لن يعمل معها تطبيق واتساب اعتبارًا من العام ٢٠١٧.

وقالت الشركة في بيانها إنها تتطلع إلى التركيز في السنوات السبع القادمة على منصات الموبايل التي يستخدمها الغالبية العظمى من المستخدمين. وهكذا ومع نهاية العام الحالي ٢٠١٦، سنوقف دعمنا لتطبيق واتساب على المنصات التالية:

* بلاكبيري، بما في ذلك بلاكبيري 10

* نوكيا اس ٤٠ (Nokia S40)

* نوكيا سمبيان إس ٦٠ ( Nokia Symbian S60)

* أندرويد 2.1 و 2.2

* ويندوز فون 7.1

وأشارت الشركة إلى أن السبب في إيقاف الدعم لهذه المنصات والأجهزة العاملة بها يعود إلى عدم قدرتها على مواكبة متطلبات التطبيق وتطوراته.

فإذا كنت تمتلك جهاز هاتف محمول يعمل على واحدة من المنصات المذكورة أعلاه، فاعلم أنك لن تستطيع استخدام تطبيق واتساب مع مطلع العام ٢٠١٧.

يذكر أن الشركة احتفلت بعيد ميلادها السابع في مطلع الأسبوع الماضي، وأعلنت مؤخراً عن تخطي عدد مستخدمي التطبيق النشطين حاجز المليار، وهو ما يقارب واحد من كل سبعة أشخاص على الكرة الأرضية يستخدم واتساب كل شهر من أجل البقاء على اتصال مع أحبائه وأصدقائه وعائلته. وأوضحت الشركة أيضًا بأنها خلال كل هذا التقدّم الذي حققته خلال سبعة أعوام مضت، فإن مهمتها لم تتغيّر إطلاقًا، بحيث بدأ واتساب كفكرة بسيطة هدفها ضمان بقاء أي شخص على اتصال مع العائلة والأصدقاء في أي مكان من العالم دون تكاليف وتعقيدات تقف في الطريق.