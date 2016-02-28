"Snail reader" لقراءة الكتب الإلكترونية على أندرويد

يعاني الكثير من الأشخاص العرب من عدم وجود قارئ كتب إلكترونية مناسب للغة العربية بشكل كامل، فمعظم تطبيقات قراءة الكتب الإلكترونية تكون موجهة ومصممة بالأساس للغات الأجنبية والتي تختلف آلية تنسيقها عادة عن الكتب العربية، خاصة فيما يتعلق باتجاه النص.

ولكن يمكن لمستخدمي أجهزة "أندرويد" الاستفادة من تطبيق "Snail reader" المجاني المتوفّر عبر متجر "غوغل بلاي"، والذي يحل معظم المشاكل التي تواجه قراء الكتب العربية عادة، ويتميز التطبيق بتقديم تطبيق بسيط وسهل الاستخدام ويعتمد على واجهات ماتيريال ديزاين، إضافة إلى توفير إمكانية البحث عن الكتب أو عن الكلمات داخل كتاب محدد.

ويتيح التطبيق أيضاً إمكانية مشاركة صفحات من الكتب بسهولة عن طريق رج الهاتف فقط ليتم التقاط صورة للصفحة يمكن مشاركتها مع الآخرين بسهولة، بالإضافة إلى توفير مكتبة إلكترونية تحتوي على أكثر من 4 آلاف كتاب باللغة العربية وبمجالات متعددة.